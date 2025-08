MTB Downhill – Amaro in bocca per il team TRIBE all’Europeo di La Molina

Il team ha mostrato ottime sensazioni già nelle prove, presentandosi alla qualifica con grande fiducia. Thomas Bruno è stato il migliore tra gli U17, con un eccellente 5° tempo a soli 2.5 secondi dal vertice. Seguono Gilardino in P11, Rista P43, Binello P69 e Orlandi P74. Bene anche Michele Rinaldi (P6 Esordienti) e Rebecca Bruno, 8ª tra le donne U17 a soli 5 secondi dalla prima.

La giornata di gara ha trovato condizioni perfette. La tensione era alta, con tre atleti in grado di ambire al podio.

Rinaldi apre le danze migliorando il tempo della qualifica e chiude con un ottimo 6° posto, gran debutto nel suo primo Europeo. Rebecca Bruno parte forte e va in testa, ma scivola gradualmente indietro fino alla 7ª posizione: buona prova, ma non abbastanza per il podio.

I tre compagni Binello, Orlandi e Rista si difendono su un tracciato velocissimo e molto competitivo. Filippo Gilardino trova una gran discesa e per un attimo è in testa, concludendo in una solida P9, centrando la Top10.

[Thomas Bruno sul tracciato]

Grande attesa per Thomas Bruno, autore di prove velocissime. Purtroppo la sua run termina dopo poco più di un minuto con una caduta: nessuna conseguenza fisica, ma grande rammarico per l’occasione sfumata.

Nel complesso, il bilancio resta positivo per il team TRIBE, che ha confermato competitività in una gara di altissimo livello.

Ora qualche settimana di pausa, prima di tornare in pista in Francia per le tappe di Valberg e Les Menuires della Coppa di Francia.