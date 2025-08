Si arricchisce di un nuovo rinforzo la rosa dell’A.C. Bra di Serie C

Agli ordini del mister Nisticò è stato confermato con la ratifica dell’accordo sportivo e professionale Bandjougou Sangare Traore, esterno destro classe 2006, arrivato nel gennaio scorso. Il giovane talento spagnolo, che in Italia ha già vestito le maglie dell’Albenga e dei giallorossi, si è unito al ritiro della squadra in Valle d’Aosta, dove il gruppo sta svolgendo la preparazione tra Saint-Vincent e Montjovet.

Velocità e dribbling sono le caratteristiche principali di questo esterno destro a tutto fascia, che dopo le esperienze spagnole ha trovato la sua dimensione nel Bra.

Il giocatore, accolto dal DT Stefano Sorrentino, è già a disposizione dello staff tecnico, pronto a far decollare la nuova avventura in Serie C.