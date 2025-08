Iniziano i lavori di riasfaltatura in Rondò Garibaldi

Il “Rondò Garibaldi”, la rotonda che unisce viale degli Angeli, corso Giovanni XXIII, corso Marconi e corso Garibaldi, verrà riasfaltato nelle giornate di mercoledì 6 e giovedì 7 agosto. La viabilità subirà quindi alcune modifiche e in particolare:

per chi proviene da corso Marconi , sarà interdetto l’accesso alla rotonda con svolta obbligatoria degli automezzi su via della Pieve.

, sarà interdetto l’accesso alla rotonda con svolta obbligatoria degli automezzi su via della Pieve. Per gli automezzi in arrivo da corso Giovanni XXIII , ci sarà la svolta obbligatoria a destra in via Bonelli.

, ci sarà la svolta obbligatoria a destra in via Bonelli. Chi arriva da piazza Galimberti lungo corso Garibaldi , dovrà svoltare obbligatoriamente a sinistra in via Asilo (e poi via della Pieve per scendere su corso Marconi) oppure a destra in via Gallo.

, dovrà svoltare obbligatoriamente a sinistra in via Asilo (e poi via della Pieve per scendere su corso Marconi) oppure a destra in via Gallo. Il traffico in arrivo dal Viale degli Angeli verrà gestito da movieri.

Opportuna segnaletica sarà apposta per indicare queste modifiche temporanee della viabilità. Si chiede alla popolazione comprensione e collaborazione al fine di agevolare i lavori.

Questo intervento rientra nel piano di asfaltature del Comune di Cuneo per l’annualità 2025 (per ulteriori informazioni si veda Si riasfaltano oltre 42mila m² di strade comunali - Comune di Cuneo - Portale Istituzionale)

Anche corso Giovanni XXIII necessita di riasfaltatura: essendoci però in programma in quell’area indagini nel sottosuolo per futuri interventi, procedere ora con la bitumatura sarebbe uno spreco di risorse.