Caso Almasri, Giunta: "Chiesta autorizzazione a procedere per Mantovano, Nordio e Piantedosi"

(Adnkronos) - "Negli atti inviati si chiede l’autorizzazione a procedere per il sottosegretario Alfredo Mantovano e i Ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio”. Lo si legge in una nota del presidente della giunta per le autorizzazioni di Montecitorio Devis Dori.

Il presidente della Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio Devis Dori conferma che sono appena arrivati alla Camera gli atti provenienti dal tribunale dei ministri in merito al caso Almasri. Nell’ufficio di presidenza di domani la Giunta articolerà i propri lavori.