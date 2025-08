Sonia Chiapello, regina delle corse estive: dalla Valle d’Aosta alla Liguria è protagonista tra sentieri e podi

L'estate è la stagione regina per gli amanti della corsa in montagna, con un calendario ricco di eventi che attirano atleti da ogni dove. Le gare estive, spesso caratterizzate da percorsi impegnativi e paesaggi mozzafiato, rappresentano un mix di adrenalina, fatica e gioia per chi ama mettersi alla prova immerso nella natura.

È il caso della cuneese Sonia Chiapello che si rende nuovamente protagonista a distanza di pochi giorni dopo l’ottimo secondo posto conquistato al Gran Trail di Courmayeur sulla distanza di 55 KM.

Chiapello si presenta ai nastri di partenza del La Thuile Trail da 25 km in programma il 24 luglio presso l’omonima località ai piedi del ghiacciaio del Ruitor.

La gara, in alcuni tratti molto tecnica, con oltre 1600 metri di dislivello positivo, vede alla partenza oltre 500 partenti e circa 100 donne. Al termine delle fatiche con un tempo di 3 ore e 44 minuti Chiapello si classifica ottava a circa 9 minuti dal podio.

Passano pochi giorni e la cuneese, tesserata per il Team Martin DieciZeroUno, si presenta al via del Berg Night Trail by Salomon organizzato dalla società Berg Team del presidente Ciravegna.

La gara si svolge all’interno del caratteristico borgo ligure, tra salite su ripide scale, la scalata al Monte Castellano, la discesa fino alle spiagge del Comune di Spotorno e l’attraversamento del sentiero Botanico fino al traguardo.

Gli 11 km con 550 metri di dislivello positivo sono stati corsi in modo impeccabile con il superlativo tempo di 1 ora e 42 secondi che oltre al primo posto femminile è stato anche il decimo assoluto dietro ad atleti di livello quali Gabriele Canavese del Team Marguareis, poi vincitore, o Lorenzo Murachelli e Marcello Forlano del BTR.

Completano il podio femminile Marcella Ferraro e Manuela Conte.