Manta, Fondazione Agrion cresce e guarda al futuro: bilancio in aumento e nuovi progetti a sostegno dell’agricoltura piemontese

Si è tenuta lunedì 4 agosto, presso il Centro Sperimentale per la Frutticoltura di Manta, l’assemblea dei soci della Fondazione Agrion, durante la quale sono stati presentati e approvati il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2024 e il bilancio economico preventivo per il 2025.

Nel corso dell’assemblea, il Presidente Giacomo Ballari ha espresso un sentito ringraziamento ai soci fondatori e partecipanti, al Consiglio di Amministrazione – giunto a conclusione del proprio mandato – e a tutto il personale della Fondazione per l’impegno e la dedizione dimostrata. È stata inoltre sottolineata la capacità dell’intera struttura – Fondazione, Soci e dipendenti – di mettersi in gioco con costanza e determinazione per contribuire concretamente allo sviluppo di una realtà dedicata alla ricerca applicata e all’innovazione in agricoltura.

“La Fondazione ha dimostrato, grazie alla collaborazione di tutti, una significativa capacità di crescita, confermata non solo dai numeri, ma anche dall’autorevolezza, dalla visibilità e dalla credibilità conquistata sul territorio. Un ringraziamento particolare va alla Regione Piemonte, per il supporto costante e la crescente fiducia nella nostra attività,” ha dichiarato il presidente della Fondazione Giacomo Ballari.

“Oggi Agrion è riconosciuta come il braccio operativo della Regione sul territorio, e rappresenta uno strumento strategico per lo sviluppo dell’agricoltura piemontese. L’obiettivo è rendere il Piemonte un vero e proprio laboratorio di innovazione agricola, capace di attrarre competenze, soluzioni e risorse a sostegno delle imprese. Un ringraziamento speciale va all’Assessore Paolo Bongioanni, che in questi mesi ha dimostrato grande determinazione nell’affiancarci in questo percorso di crescita, sostenendo una modifica statutaria fondamentale che ha ampliato il nostro campo di azione, e rendendo possibili nuove risorse a supporto delle attività della Fondazione” conclude infine Ballari.

Il bilancio consuntivo 2024 registra un avanzo di gestione pari ad Euro 39.411. Tale risultato verrà riportato a nuovo e contribuirà a rafforzare il patrimonio netto della Fondazione. Il valore della produzione per il 2024 si attesta ad Euro 2.030.973 mentre per il 2025 la Fondazione si propone di superare Euro 2.600.000. Se il risultato venisse raggiunto, il valore della produzione registrerebbe un aumento di quasi il 30% rispetto al dato del 2024. Nel confronto tra il bilancio consuntivo 2024 e i dati del 2017 – ultimo anno di fruizione del “contributo start-up” – emerge una crescita del 25% del volume di produzione. Ancora più rilevante la previsione per il 2025, che, qualora venisse confermata, rappresenterebbe un incremento pari a 1.000.000 di euro rispetto al valore del 2017.

Questi risultati confermano il ruolo centrale della Fondazione Agrion nel sostenere l’innovazione e la competitività dell’agricoltura piemontese, in sinergia con istituzioni, enti di ricerca e imprese del settore.

Potenziare le attività di ricerca applicata e favorire l’introduzione e l’utilizzo di tutti gli elementi di innovazione disponibili sono l’unico modo per affrontare le tante sfide e criticità che le aziende oggi devono affrontare. E soprattutto porre le basi per la competitività futura delle nostre produzioni e lo sviluppo economico dei nostri territori.

Ad essere presentate nel corso dell’incontro sono state anche le nuove aree di attività di Fondazione Agrion:

“Agrion - Tecnologie in campo” sviluppata con l’obiettivo di testare e sviluppare nuove tecnologie a sostegno delle filiere produttive agricole attraverso laboratori a cielo aperto e competenze agronomiche della Fondazione.

“Agrion – Strategie per la sostenibilità” che intende supportare le imprese e gli enti territoriali, nella valorizzazione di buone pratiche in ottica di sostenibilità ambientale ed economica, e lo sviluppo di progetti in ambito ESG

“Agrion - Formazione in campo” che nasce con l’obiettivo di formare e diffondere conoscenza nel settore agricolo, valorizzando il trasferimento di competenze al fine di formare gli operatori del domani.

Un ulteriore contributo ai lavori dell’Assemblea è venuto dalla partecipazione dell’assessore al Commercio, Agricoltura e cibo, Parchi, Caccia e pesca, Peste suina, Turismo, Sport e post-olimpico della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni, che ha dichiarato “Quando si aumentano i fatturati, si diminuiscono i costi fissi e si fanno più attività vuol dire che l’ente funziona”.