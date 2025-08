Riceviamo e pubblichiamo

Ringrazio per la grande professionalità dei farmacisti della farmacia in piazza Galimberti a Cuneo, per la prontezza e la disponibilità anche quasi oltre l'orario nell'esecuzione di un esame ECG molto importante per la salute dei cittadini e di cui io personalmente ne ho usufruito e grazie a questo servizio ho scoperto una cosa per la mia salute in modo celere.

Grazie per il servizio che date.