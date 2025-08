Il Piemonte dei "politicotti": via l’industria, largo ai mojiti

Riceviamo e pubblichiamo:

Gentile Direttore,

Ho letto in questi giorni che gli 'statisti' della nostra regione hanno riesumato, con pompa magna, la legge 18/99 che prevede contributi per circa 16 milioni di euro a favore di strutture ricettive turistiche.

In provincia di Cuneo ed in generale nel Piemonte abbiamo le vie di comunicazione praticamente ferme agli anni '60 (parlo a ragion veduta per questioni anagrafiche), la sanità è sotto gli occhi di tutti, è in corso da anni una deindustrializzazione senza precedenti e loro puntano sull'economia del Mojito, che vive soprattutto grazie ai contributi pubblici, al fatto di essere in gran parte fuori dai radar fiscali, al basso costo della manodopera utilizzata e creando false aspettative soprattutto ai giovani.

Si, vengono snocciolati numeri, ma ben sappiamo che i dati sono stimati e si prestano a molte interpretazioni dipende da come vengono acquisiti e dalla chiave di lettura che gli si vuol dare.

L'intelligenza artificiale avanza a passi da gigante, il mercato richiede sempre più tecnici, ingegneri, medici, avvocati specializzati ecc., che emigrano all'estero ed i nostri 'politicotti' locali, formatisi molte volte nelle associazioni o proloco, propongono improbabili posti di lavoro in un improbabile turismo ovvero camerieri, baristi, cuochi, ecc. ed altre attività di basso valore aggiunto (con tutto il rispetto), oltretutto precari.

Condivido quanto ha detto l'ing. Garuzzo, ex top manager e ceo del gruppo Fiat in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera (ed. Torino) qualche giorno fa: ".....in Italia non esiste l'industria del turismo....si produrrà solo lavoro per baristi e camerieri... ma così produciamo solo lavoro povero e precario e i nostri giovani se ne vanno a lavorare all'estero....davvero il nostro futuro è servire il pranzo ai turisti stranieri?....".

Forse sarebbe opportuno riflettere prima che il miraggio svanisca e ritornare alle nostre origini. Non confondiamo l'intelligenza artificiale con "l'intelligenza artificiosa'"

Lettera firmata