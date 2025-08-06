Assunzioni a misura di Comune: al via il maxi-avviso Asmel 2025

È stato pubblicato su InPA il quarto Maxi-Avviso ASMEL per la formazione e aggiornamento di 37 elenchi di idonei alle assunzioni negli Enti Locali. Si tratta della più estesa procedura aggregata di selezione per laureati, diplomati e operai specializzati (ex categorie D, C, e B), che consente agli Enti di assumere a tempo indeterminato, determinato e stagionale con modalità snelle, trasparenti e a misura di territorio.

La procedura Elenco di idonei, introdotta dal DL Reclutamento, permette infatti di concludere le assunzioni (per posizioni a tempo indeterminato, determinato anche per l’attuazione del PNRR o stagionale, per vari profili professionali: Operatori esperti ex Cat. B, Istruttori ex Cat. C, Funzionari ex Cat. D) in sole 4-5 settimane, tramite interpelli semplificati rivolti esclusivamente ai candidati iscritti negli elenchi, evitando le lungaggini dei concorsi tradizionali.

Le candidature per l’inserimento in uno o più elenchi di idonei aprono ogni anno, con Maxi Avviso pubblicato al portale InPA.

Per l’ottenimento dell’idoneità e l’iscrizione nell’elenco di idonei scelto, è necessario superare la prova selettiva a risposta multipla che si svolge da remoto sulle materie indicate nel Maxi Avviso annuale.

Superata la prova selettiva, gli idonei restano iscritti nell'elenco per tre anni, ovvero sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato presso uno degli Enti aderenti all’accordo aggregato.

I candidati idonei partecipano alle chiamate cd interpelli riservati agli iscritti agli elenchi di idonei ed indetti dai singoli comuni, dovendo svolgere la seconda prova, generalmente orale, direttamente presso il singolo ente.

ASMEL invita i Comuni aderenti a promuovere attivamente la partecipazione dei cittadini del proprio territorio alle selezioni. L’obiettivo è valorizzare le competenze locali e favorire l’incontro diretto tra le professionalità presenti nei territori e i fabbisogni degli enti, per costruire una Pubblica Amministrazione radicata e in grado di garantire continuità e qualità nei servizi.

«Mettere in relazione Comuni e persone che già vivono e conoscono il territorio – afferma il Presidente ASMEL, Giovanni Caggiano – significa costruire una PA più vicina ai bisogni reali e con minori rinunce nelle assunzioni. È una visione alternativa al modello centralizzato che privilegia il benessere delle persone e la valorizzazione dei legami di comunità. Non solo semplificazione procedurale, ma anche qualità del lavoro pubblico e stabilità per i territori.»

Dal lato operativo, la procedura si conferma semplice e digitale per i candidati, con prove preselettive da remoto e la possibilità di scegliere liberamente a quali interpelli partecipare una volta idonei, anche privilegiando i Comuni vicini alla propria residenza. Gli Enti, dal canto loro, possono attivare mini-concorsi su misura in base ai profili effettivamente richiesti, come dimostrano le due nuove figure inserite nell’Avviso 2025: Addetto Biblioteca e Funzionario Educatore Professionale Socio Pedagogico.

Le candidature al Maxi-Avviso ASMEL 2025 saranno aperte dal 15 al 30 settembre sulla piattaforma www.asmelab.it.