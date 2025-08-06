 / Attualità

Attualità | 06 agosto 2025, 17:42

Chiusa di Pesio, ampia partecipazione alla corsa podistica alpina

Il Trofeo Divisione Alpina è stato vinto dal Gruppo Sportivo Alpino-Sezione ANA Mondovì, mentre il Trofeo Memorial Alessandro Bono è stato vinto dal GSA-Sezione ANA Cuneo

Si è tenuta lo scorso sabato 2 agosto, alla Certosa di Pesio,  la seconda edizione della corsa podistica non competitiva denominata Trofeo Divisione Alpina Cuneense organizzata dalle Sezione ANA Mondovì e ANA Cuneo in collaborazione con la PAM Mondovì e i Gruppi Alpini di Chiusa di Pesio e Alta Valle Pesio. 

L’evento ha registrato una numerosa partecipazione con più di 120 corridori aderenti.
Il Trofeo Divisione Alpina è stato vinto dal Gruppo Sportivo Alpino-Sezione ANA Mondovì, mentre il Trofeo Memorial Alessandro Bono è stato vinto dal GSA-Sezione ANA Cuneo. SI ringraziamo tutti gli organizzatori, i partecipanti e le Sezione ANA di Cuneo e di Mondovì che hanno collaborato in sinergia alla riuscita dell’evento podistico.

c.s.

