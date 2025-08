Cordoglio dell’A.N.I.O.C. e della Confartigianato Fossano per la morte di Alessandra Balocco

Un comunicato congiunto A.N.I.O.C. (Associazione Nazionale Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche) e Confartigianato (rappresentati rispettivamente dal Commendatore Clemente Malvino, delegato provinciale ex presidente Confartigianato Fossano e da Giuseppe Trossarello, presidente Confartigianato Fossano) per esprimere il proprio cordoglio nei confronti della perdita di Alessandra Balocco.

"Apprendiamo della triste notizia della cara Alessandra Balocco che ci ha lasciato. Un annuncio che ci lascia senza parole, increduli, a piangere l’amica Alessandra, che il destino prematuramente ha a noi strappato. – commentano - Una notizia che ci colpisce e addolora maggiormente, considerando che poco meno di tre anni addietro, due funeste vicende ti hanno privato dell’affetto dei tuoi cari, dapprima del papà Aldo e, a distanza di qualche mese, del fratello Alberto".

"Ciò nonostante cara Alessandra, quantunque afflitta dal dolore per la perdita dei tuoi cari, personaggi di spicco nel mondo imprenditoriale, hai saputo superare questi nefasti e difficili momenti, ti sei rimboccata le maniche e hai dimostrato di essere una figura di grande valore umano e professionale. Ne è la comprova la grande azienda che degnamente hai saputo guidare, raggiungendo traguardi invidiabili, incarnando il ruolo di straordinaria e geniale imprenditrice, un simbolo del nostro territorio".

"Come ex presidente della Confartigianato Cuneo zona di Fossano e a nome del direttivo e del nuovo presidente Beppe Trossarello, delle vice presidenti Elena Mondino e Erica Barbero, nonché come delegato provinciale A.N.I.O.C., associazione in cui ho avuto il privilegio di annoverare come membro il papà, l’amico Cavaliere del Lavoro Aldo Balocco ed aver avuto inoltre l’onore di aver conosciuto il caro Alberto, mi unisco al dolore della tua famiglia ed esprimo le più sentite e sincere condoglianze per questa grave e incolmabile perdita".