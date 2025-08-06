Roburent vuole intitolare la Caserma dei Carabinieri alla memoria di Gregorio Pietraperzia

La Giunta Comunale, su relazione del Vice Sindaco Paolo Gamba e secondo le notizie storiche stilate dal Consigliere Comunale Romolo Garavagno, ha deliberato di richiedere al Comando Generale dell’Arma benemerita l'intitolazione al Partigiano e Carabiniere Gregorio Pietraperzia, decorato dal Presidente della Repubblica Mattarella con medaglia d’oro al Merito Civile, della Caserma ove ha sede la Stazione Carabinieri locale.

Pietraperzia aveva lasciato sul finire del 1943 la Stazione Carabinieri reali di Milano Porta Genova, raggiungendo la Formazione "Autonomi" della Valle Casotto e destinato dal magg. Enrico Martini Mauri nei primi giorni del 1944, a Roburent, per dar vita ad una nuova struttura amministrativa, tipo "Repubblica partigiana" e lui si interessava al rilascio dei lasciapassare, ma pure all'approvigionamento di alimenti e medicine per i poveri.

Nella note tra il 12 ed il 13 marzo, appreso dell'arrivo dei nazisti bonificò l'Albergo Roatis, dove viveva eliminando i documenti compromettenti, per cui il palazzo non fu incendiato, come avvenne all'altro locale pubblico "Italia" ove i partigiani di un posto di blocco ,prima di salire in alta valle, lasciarono armi e munizioni. A fine della battaglia riunì i Partigiani di roburent in un seccatoio sperduto, per salvarli dal rastrellamento, ma una delazione locle fece scattare la rappresaglia e fu il primo ad essere falciato da una raffica, mentre tentava di parlamentare con gli ufficiali germanici.

"Con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 24 ottobre 2012 - spiegano i consiglieri -, è stato richiesto il riconoscimento del merito, in riferimento alla legge n.13 del 02.01.1958, per il Carabiniere Gregorio Pietraperzia, che guidava, nel 1943, un gruppo di patrioti e tentò di salvarli dalla furia nazista, venendo falciato da una raffica, mentre tentava di parlamentare con il reparto teutonico. Già in passate tornate comunali si era avviato una simile pratica: l'amministrazione Rinverdi Canova, dopo l’elezione del 1995, con deliberazione di Giunta. n. 156 del 28 giugno 1995, aveva richiesto la intitolazione al Carabinieri Belfiore, roburentese caduto in Russia e al al Carabinieri Pietraperzia, richiesta respinta poichè entrambi non erano decorati.

Un problema burocratico impedì lo sviluppo di quanto richiesto dal Sindaco Vallepiano con deliberazione n.60 del 29 novembre 2017 e ancora l'amministrazione Negri, tramite deliberazione di Giunta n. 46 del 21 luglio 2023, con relatore l’assessore Piercarlo Negro, era stata riproposta la richiesta e, tramite il ten.col. Tala, comandante allora della Compagnia di Mondovì, siamo venuti a sapere che l’edificio non era opportunamente dignitoso".

L'attuale amministrazione del sindaco Emiliano Negro di recente ha effettuato numerosi interventi sull’edificio tra cui: opere murarie profonde per eliminare umidità, rifacimento facciata complessiva edificio, adeguamento generale impianto elettrico a norme vigenti, rifacimento complessivo infissi (porte, finestre, ecc), inserimento grate a finestre, interventi nei bagni, cucina, alloggio Comandante, rampa di ingresso per disabili, con impegno economico complessivo di euro 50mila, mentre sono previsti interventi relativi ai citofoni, a migliorie nel giardino, per un importo presunto e stimato in euro 10mila.

Essendo auspicabile che non ostino più motivi per non riconoscere la richiesta del Comune, suffragata pure dall’auspicio della Sezione intercomunale Montaldo, Roburent, Pamparato della Carabinieri in congedo, il Sindaco Emiliano Negro ha trasmesso al Comandante della Stazione Carabinieri di Roburent, per l’inoltro in via gerarchica, considerando motivo di orgoglio per la Comunità Comunale poter legare il nome di un Carabiniere profondamente legato al paese.