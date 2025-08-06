Savigliano pronta ad accogliere i migranti stagionali nella palestra della Schiaparelli, ma manca chi gestisce l’accoglienza

Ancora nessun migrante stagionale ospitato a Savigliano nella palestra della scuola media Schiaparelli.

Il motivo? Manca la cooperativa incaricata della gestione, un nodo che sta ritardando l'accoglienza prevista per un gruppo di lavoratori attualmente senza contratto, in transito tra una raccolta agricola e l’altra.

A spiegare la situazione è l’assessore alle politiche sociali Anna Giordano:

"Abbiamo già individuato la palestra delle Schiaparelli, in via degli Studi, come spazio temporaneo di accoglienza per una decina di persone. Dormirebbero su brandine e potrebbero usufruire degli spogliatoi e dei servizi igienici. La comunità Papa Giovanni si è resa disponibile a fornire i pasti con un secondo turno. Tuttavia, ad oggi non possiamo partire perché manca la cooperativa che dovrebbe gestire la struttura. Appena l’amministrazione di Saluzzo ci confermerà l’individuazione di un soggetto idoneo, potremo accogliere i migranti".

L’accoglienza di Savigliano servirebbe a ‘sollevare’ Saluzzo dai migranti senza contratto che nonostante le varie strutture dormono all’addiaccio nel parco Gullino di fronte a villa Aliberti.

Il tema è stato affrontato anche durante l’incontro in Prefettura lo scorso giovedì 31 luglio, alla presenza del sindaco di Savigliano Antonello Portera, e del primo cittadino di Saluzzo Franco Demaria.

“Sono state sollecitate le cooperative disponibili – spiega Giordano – per offrire una risposta dignitosa a queste persone che, terminata la raccolta dei piccoli frutti, sono momentaneamente ferme. Se non verranno impiegati nella campagna delle pesche, è probabile che lascino la zona. L’obiettivo è anche mostrare che non esiste solo il Saluzzese come polo agricolo, ma un intero territorio, e che anche Savigliano vuole fare la propria parte, pur senza le strutture di accoglienza organizzata di cui dispone Saluzzo gestita da apposite cooperative e dalla Caritas locale”.

Attualmente a Savigliano, nella zona allestita con i moduli abitativi in via Alba sono ospitati 15 migranti, con la possibilità di arrivare ad ospitare tre in più fino a 18 persone.

Tuttavia, così come a Saluzzo, per accedere a questa struttura è necessario avere già un contratto di lavoro, criterio che esclude chi è ancora in attesa di un'occupazione.

Proprio per questo, le amministrazioni stanno lavorando per distribuire le persone sul territorio e alleggerire la pressione su Saluzzo, dove permangono i bivacchi nel centrale parco Gullino.

Nel frattempo, il Consiglio comunale di Savigliano, tenutosi la scorsa settimana, ha approvato la modifica al piano triennale dei lavori pubblici per inserire un nuovo progetto dedicato proprio all’accoglienza dei lavoratori stagionali.

Ad annunciarlo è stata Federica Brizio vicesindaca e assessore ai lavori pubblici.

“Con i fondi Pnrr ottenuti attraverso il ‘Patto per l’accoglienza’, di cui Saluzzo è capofila, inizialmente volevamo riqualificare l’ex scuola della frazione Cavallotta, ma le risorse (260 mila euro) non bastano.

Così abbiamo riconvertito l’intervento – spiega Brizio in Consiglio comunale - realizzeremo una nuova area di accoglienza su terreni comunali vicino al Palasport e non lontano dall’ospedale Santissima Annunziata. Sarà un’area più centrale rispetto all’attuale zona di via Alba, con moduli abitativi prefabbricati, pavimentazione uniforme, dormitori, cucina, refettorio e spazi verdi. Sarà un luogo più dignitoso, capace di ospitare una ventina di persone”.

La zona, oggi utilizzata come deposito macerie, verrà così trasformata in un punto di riferimento per l’ospitalità dei braccianti agricoli.

"L’obiettivo - come ha sottolineato Brizio - è quello di agire in anticipo, con soluzioni inclusive e ordinate, per evitare situazioni critiche come quelle già viste nei Comuni vicini”.

Intanto un gruppo di residenti nella zona vicino all’ospedale dove è previsto, entro il prossimo anno, il campo di accoglienza per i migranti stagionali, hanno promosso una raccolta firme per chiedere all’Amministrazione comunale di individuare un'area più adatta ad accogliere i moduli abitativi destinati ai lavoratori stagionali della frutta.

Nel frattempo, rimane chiuso anche il dormitorio gestito da Oasi Giovani, attualmente in ristrutturazione.