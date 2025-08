Serie C, Eros De Santis è ufficialmente un giocatore del Bra

Parte ufficialmente l’avventura di Eros De Santis con la maglia del Bra per la stagione 2025/2026. Il club, presieduto da Giacomo Germanetti, ha annunciato con orgoglio e soddisfazione la firma del contratto con il difensore di ruolo, nato a Tivoli nel 1997.

Cresciuto nel settore giovanile della Roma, dove ha conquistato Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana con la Primavera e ha sfiorato gli esordi in Serie A ed Europa League, De Santis ha accumulato esperienza in Serie B e Serie C con squadre come Virtus Entella, Siena, Monza, Viterbese, Latina e, nella stagione 2024/2025, con il Team Altamura.

Il difensore ha già raggiunto il ritiro della squadra in Valle d’Aosta, a Saint-Vincent e Montjovet, mettendosi a disposizione di mister Fabio Nisticò e dello staff tecnico del Bra per iniziare questa nuova sfida in Serie C, girone B.