Mondovì Piazza, gomme tagliate alle auto in zona Cittadella

Gomme tagliate alle auto a Mondovì Piazza.

È quanto avvenuto nei giorni scorsi nel rione alto della Città, in particolare nei posteggi nell'area della Cittadella, ex Caserma Galliano.

Il responsabile sarebbe già stato individuato. Al momento non è stata sporta denuncia ai Carabinieri.

Intanto, proprio oggi, il sindaco Luca Robaldo ha fatto sapere che sul territorio comunale si sta procedendo con il potenziamento della vidosorveglianza di misure quali il Daspo amministrativo.

"Siamo soddisfatti del lavoro svolto perché permette alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine di tenere sotto controllo quasi tutta la città - spiega il primo cittadino -. Non si tratta di un 'Grande Fratello' bensì di un sistema integrato, che mantiene le immagini per un massimo di 7 giorni e che consente agli Agenti di poterle visionare frammento per frammento".

Ed i risultati tangibili non si sono fatti attendere.

"Solo nelle ultime tre settimane abbiamo individuato alcune situazioni ai limiti dell'incredibile - prosegue Robaldo -: da chi tagliava le gomme alle auto parcheggiate a chi, pensate un po', ha deciso di defecare sulla vetrina di un negozio in Breo. C'è stato anche chi ha pensato che i fiori piantati dal Comune fossero così belli da portarseli a casa. In questo caso le persone coinvolte sono tutti cittadini italiani".