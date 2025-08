Dialogo e sviluppo territoriale al centro dell'incontro tra la Federazione nazionale e Federmanager Cuneo

Un confronto costruttivo e mirato al futuro. È quello che si è tenuto ieri presso la sede nazionale di Federmanager a Roma, dove il Presidente Valter Quercioli ha incontrato Fulvio D’Alessandro, Presidente di Federmanager Cuneo. L'incontro, descritto come "molto utile" dai partecipanti, ha messo al centro la crescita e il ruolo della sede territoriale piemontese in un contesto federativo nazionale

L'agenda ha toccato temi cruciali per il futuro dell'associazione a livello locale: dallo sviluppo associativo alla presenza sul territorio fino alla valorizzazione del ruolo dei manager che operano nelle PMI, ma anche delle alte professionalità attive nelle industrie internazionali della provincia di Cuneo.

In questo contesto, un focus particolare è stato riservato alle prossime celebrazioni per gli 80 anni di Federmanager Cuneo, un traguardo importante che verrà degnamente festeggiato l'8 novembre in Assemblea Annuale Federmanager Cuneo.

L'obiettivo è chiaro: rendere la sede territoriale ancora più vicina alle esigenze dei dirigenti e quadri, con un costante e costruttivo rapporto con le aziende del territorio e Confindustria Cuneo.

L'incontro con i vertici della Federazione, Valter Quercioli, Mario Cardoni, Gherardo Zei, conferma l'importanza di un dialogo costante, solido e costruttivo tra la Federazione nazionale e la territoriale di Cuneo.

Questa sinergia è vista come la chiave per affrontare le sfide attuali e future del mondo del lavoro, garantendo una crescita congiunta basata su visione, condivisione e unità d'intenti.

I vertici federali hanno espresso il loro apprezzamento per l'approccio propositivo e la nota chiarezza d'intenti con cui il Presidente Fulvio D'Alessandro ha presentato le tematiche e gli obiettivi del territorio cuneese sottolineando la validità di un'azione coordinata e mirata volta a far prevalere servizi, tutele, formazione, etica e senso di appartenenza.

