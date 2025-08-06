Envie: la festa patronale accende il paese con musica, tradizione e divertimento per tutti

La festa patronale rappresenta uno dei momenti più sentiti di Envie: un’occasione per riscoprire le radici del paese e celebrare insieme la propria identità attraverso il folklore, la cultura e la condivisione.

A guidare l’organizzazione dell’evento è la Proloco, presieduta da Patrizia Milena Massucco, affiancata da un gruppo affiatato di membri attivi, volontari e collaboratori.

Il loro impegno è fondamentale per mantenere vive le tradizioni popolari e coinvolgere ogni fascia della popolazione in un clima di festa e partecipazione.

Il programma, ricco e variegato, si articola in tre giornate all’insegna del divertimento. Si comincia venerdì 8 agosto con una serata dedicata ai più giovani: protagonista sarà DJ Lako, accompagnato da un vivace Fluo Party con body painting. Per chi vorrà cenare, sarà possibile prenotare un menù completo al costo di 18 euro per gli adulti e 12 euro per i bambini.

La festa prosegue sabato 9 agosto, sempre in serata, con la musica coinvolgente di Dj Pitone. Anche in questa occasione si potrà gustare una cena su prenotazione, al prezzo di 20 euro, con opzioni pensate anche per i più piccoli.

Domenica 10 agosto, la giornata si aprirà alle 10 con la messa solenne in onore dei Santi Patroni Marcellino, Pietro ed Erasmo, momento centrale della ricorrenza religiosa.

In serata, ancora una cena su prenotazione (20 euro per gli adulti, con menù bimbi disponibile), seguita alle 21,30 da una serata danzante con l’orchestra “I Braida”, che animerà la pista con musica dal vivo.

Per tutta la durata della festa sarà in funzione un grande luna park e saranno presenti anche i tradizionali giochi in legno “come una volta”, pensati per il divertimento dei più piccoli.

La tensostruttura che ospita gli eventi è stata ampliata rispetto all’edizione precedente e dotata di pavimentazione in palchetto, ideale per il ballo liscio.