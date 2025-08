La terza edizione della Corsa a Oltranza 6 x Sempre è pronta a partire sabato 20 settembre

La 6 x Sempre torna a settembre con la sua terza edizione e promette ancora una volta energia, sfida e tanto divertimento. Un appuntamento imperdibile per sportivi, curiosi e amanti delle buone cause!

La corsa prenderà il via sabato 20 settembre alle ore 16, nella splendida cornice del Parco Fluviale, con la sua inconfondibile formula a eliminazione: ogni ora una nuova partenza… con un minuto in meno! Vince chi riesce a completare più giri da 6 chilometri.

Non serve essere atleti professionisti: ci si può iscrivere anche solo per pochi giri, giusto per vivere l’emozione della corsa e mettersi in gioco. L'importante è esserci, divertirsi e contribuire a una buona causa. Come ogni anno, infatti, parte del ricavato sarà devoluto all’associazione “La Cura nello Sguardo”, attiva nel campo delle cure palliative. Un’occasione concreta per fare del bene... correndo!

E non finisce qui: accompagnatori e amici sono più che benvenuti!

Nel pomeriggio e per tutta la serata spazio al SoFood SoParty, la festa di fine estate organizzata insieme ai partner storici il NUoVo e Sofood Sogood, che festeggia il suo 4° compleanno con un programma ricchissimo: tornei di padel e beach volley, corsi di yoga e fitwalking, musica dal vivo, pasta party e la festa della birra presso la location de il Nuovo.

Per rendere possibile tutto questo, si cercano anche nuovi volontari da aggiungere al team. Se hai voglia di vivere la gara da dentro, dando una mano nell’organizzazione, nell’allestimento o lungo il percorso, questa è l’occasione giusta. Non servono requisiti particolari, solo entusiasmo e spirito di squadra.

La Corsa a Oltranza 6 x Sempre è organizzata da ASD Il Podio con l’egida di Fidal, Uisp, Iuta e il supporto dell’ATL di Cuneo. Un evento che unisce sport, solidarietà e voglia di stare insieme.

Iscriviti, che tu voglia fare un solo giro o andare fino in fondo: ogni passo conta!