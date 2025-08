“La Valle Tradita” protagonista a Macra: storia e introspezione tra le vette del Delfinato

Nuovo appuntamento sabato 9 agosto alle ore 17.00, della rassegna ITINERARI E PAROLE dedicata alle pubblicazioni aventi come tema storia, cultura, ambiente ed architettura a carattere locale o montano.

È la volta del libro “LA VALLE TRADITA” 1744 La guerra dei potenti di abbatte sui monti dell’antico Delfinato (edito da Fusta Editore), un romanzo storico ambientato nel periodo della guerra di secessione austriaca che nel 1743-1744 interessa i territori tra Francia e Piemonte. L’autore, Andrea Dematteis, affronta i grandi temi dell’esistenza da una prospettiva originale che associa alla ricostruzione storica una narrazione tra fantasia ed azione.

L’analisi introspettiva dei protagonisti emerge con decisione nei contrasti tra vinti e vincitori, nella lotta tra i deboli e il potere, nell’amore e nel tradimento e, in ultimo, nel perdono, rendendo avvincente questo romanzo storico.

L’evento si terrà in Borgata Camoglieres a Macra e, in caso di maltempo, presso la sala Young di Borgata Bedale, a partire dalle ore 17.00. Al termine dell’evento è previsto un rinfresco. L’evento è organizzato in collaborazione con la Associazione Escarton aps di Macra. Per informazioni 349.6621649 associazione@escarton.it.

Il progetto “ITINERARI E PAROLE” dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira è finanziato con il contributo della Fondazione CRC – Bando Autunno 2024.