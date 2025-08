Respira, ascolta, cammina: ad agosto il Parco fluviale ti aspetta

In un mondo sempre più frenetico, tornare alla natura non è solo un piacere: è un bisogno! Il contatto diretto con gli ambienti naturali migliora l’umore, riduce lo stress, rafforza il sistema immunitario e stimola l’attenzione, soprattutto nei bambini. Il Parco fluviale propone al pubblico agostano quattro esperienze, capaci di coinvolgere famiglie, camminatori esperti e amanti del silenzio dei boschi, per offrire momenti autentici di benessere e scoperta lungo il cuore verde della provincia di Cuneo.

Si comincia sabato 9 agosto con La via del gigante d’acqua, una visita giocata presso lo spazio sensoriale f’Orma, a Cuneo, che invita i partecipanti a camminare a piedi nudi in un’avventura emozionante alla ricerca di Gorg, il gigante d’acqua. Un viaggio pensato per i più piccoli ma capace di affascinare anche gli adulti, tra stimoli tattili, gioco e connessione profonda con gli elementi naturali.

Il 23 agosto ci si sposta in Valle Stura, un territorio ricco di storia e biodiversità, dove il paesaggio fluviale si intreccia con antichi sentieri, castagneti, radure e viste mozzafiato. Avventura fluviale è infatti un trekking guidato lungo un itinerario di 13,5 km pensato per escursionisti allenati, all’ombra della suggestiva Rocca Bolleris. Un’occasione da vivere in cammino, con lo zaino in spalla e i sensi aperti. Il paesaggio della bassa valle, spesso meno battuto dai flussi turistici, regala in realtà un’immersione autentica nella natura alpina e prealpina, ancora profondamente legata al ritmo del fiume Stura.

Venerdì 29 agosto sarà invece una giornata speciale a Borgo San Dalmazzo, al Santuario di Monserrato, una delle aree collinari più panoramiche della zona. Monserrato è un luogo dove la natura si fonde con la spiritualità, e l’anfiteatro che ospiterà le attività serali si affaccia su un bosco che al calar della sera si anima di vita. Si parte nel tardo pomeriggio con “In to the wild”, un laboratorio per bambini dedicato alla scoperta degli animali del bosco e alla costruzione di una batbox, seguito da un picnic libero all’aperto con aperitivo offerto dall’Associazione Monserrato. Dopo il tramonto, il programma prosegue con Sulle ali della notte, un’esperienza tra le più attese del programma Estate al Parco, alla scoperta dei pipistrelli e delle creature che popolano la notte. Un’occasione per superare stereotipi, conoscere il ruolo ecologico fondamentale di questi animali, e assistere a un momento davvero emozionante: la liberazione di un animale selvatico curato dal CRAS di Bernezzo.

Chiude il mese, domenica 31 agosto, una nuova immersione nello spazio sensoriale f’Orma, con Il fiume a piede libero, visita guidata a piedi nudi lungo il percorso naturale creato per riconnettere corpo e paesaggio. Camminare scalzi tra acqua, terra, corteccia e pietra non è solo un’attività ludica: è un modo per riconnettersi con la natura e ritrovare il proprio benessere psicofisico.

Tutte le attività prevedono un piccolo contributo e la prenotazione obbligatoria attraverso il sito del Parco: www.parcofluvialegessostura.it