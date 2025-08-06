Roccavione: a Brignola si festeggia San Lorenzo con musica, polenta e stelle cadenti

Domenica 10 agosto, la frazione Brignola di Roccavione ospiterà l’evento “Brignola sotto le stelle – San Lorenzo 2025”, un’occasione unica per vivere una serata all’insegna della convivialità, della tradizione gastronomica e della magia del cielo notturno.

Il programma prenderà il via alle ore 18 con un aperitivo proposto dal Bar En Brinhola, seguito alle 19.30 da una grande polentata organizzata in collaborazione con i Polentai di Robilante, il Comitato Nova Rocca e il Comitato Eventi RUÀ. Il menù adulti (17 euro) prevede antipasti, polenta con salsiccia e formaggio, torta di mele, acqua e un bicchiere di vino. Il menù bambini (10 euro) include polenta, salsiccia, formaggio e torta.

Dalle 21.30, spazio alla musica e al divertimento con il concerto di Maurizio & la Band, per ballare sotto le stelle in una cornice suggestiva immersa nella natura.

L’evento, patrocinato dal Comune di Roccavione, si inserisce nel calendario estivo con l’obiettivo di valorizzare le frazioni e creare occasioni di incontro e socialità.

“Un modo semplice ma autentico per riscoprire i luoghi del nostro territorio – commenta il sindaco Paolo Giraudo – e far vivere anche le zone meno centrali con iniziative partecipate e inclusive, che mettono al centro le persone e le relazioni”.

Claudia Massa, consulente del Comune per eventi e manifestazioni, sottolinea: “Brignola sotto le stelle è un appuntamento a cui teniamo molto: è il frutto di un lavoro di squadra tra Comune, comitati e volontari, e dimostra quanto le nostre frazioni possano essere protagoniste di eventi di qualità, capaci di unire buon cibo, divertimento e un pizzico di magia”.