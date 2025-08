Ristrutturazione dell’impianto sportivo “Attilio Bravi”, Lega Bra precisa: "Pienamente informati sull’evolversi della situazione"

La segreteria Lega Piemonte - Sezione di Bra precisa con una nota stampa la propria posizione circa la situazione legata alla ristrutturazione dell'impianto sportivo "Attilio Bravi".



In merito alla recente polemica riguardante la ristrutturazione dell’impianto sportivo “Attilio Bravi”, desideriamo precisare ⁠ ulteriormente ⁠ che il comunicato diffuso non è stato diramato dal centrodestra, bensì esclusivamente dalla segreteria di Fratelli d’Italia - Bra.

Come Lega, ribadiamo di essere pienamente informati sull’evolversi della situazione grazie al lavoro svolto all’interno della commissione competente ⁠ riunitasi a maggio⁠, così come attraverso le ⁠ successive ⁠ riunioni da noi richieste, finalizzate a garantire un attento e costante monitoraggio della situazione economica.

Riteniamo doveroso, ⁠ in particolare⁠, sottolineare che non condividiamo in alcun modo l’attribuzione alla società Bra Calcio di responsabilità economiche legate alla ristrutturazione dell’impianto sportivo. Al contrario, cogliamo l’occasione per apprezzare e riconoscere l’impegno e i risultati ottenuti dalla società, che ha saputo dare lustro alla città di Bra nel panorama sportivo nazionale.