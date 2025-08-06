Bocce, Auxilium: la coppia Costa e Macario e Rainero, nel combinato, ai tricolori

Buone notizie per il settore giovanile, per la Bocciofila Auxilium Saluzzo.

Al club astigiano della Pro Valfenera, si sono tenute le selezioni regionali, ai campionati giovanili del volo. Per gli under 15 quindi, nella prova del combinato, secondo posto, e qualificazione per il giocatore dell’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, Federico Rainero.

Negli under 18, nella prova a coppie, successo e pass per i tricolori, per la coppia Francesco Costa e Matteo Macario, vincitori della selezione regionale, per 10 a 2, contro Simone Ainardi e Gabriele Ippoliti, dell'Almesina.