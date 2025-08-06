MOTORI/ Al Rally di Santo Stefano Belbo si affianca Gil Calleri Cup, in ricordo del pilota anima del Cinzano Rally Team

«Salut Gilles» è l’omaggio che il Canada rende al suo campione con una scritta sul traguardo della Formula 1. «Ciao Gil» sarà l’omaggio che piloti e amici renderanno a Gil Calleri dal 3 al 5 ottobre a Santo Stefano Belbo in occasione della settima edizione del rally che si correrà sulle colline del Moscato.

"La morte improvvisa di Gil ci ha colpiti nel profondo e lascia un grande vuoto", dice Bruno Montanaro, presidente del Cinzano Rally Team nell’annunciare la gara di fine stagione. "Gil era prima di tutto un amico ed era l’anima della nostra squadra. Grazie a lui le gare che organizziamo da dieci anni hanno raggiunto l’importanza che meritano e per questo vogliamo ricordarlo a Santo Stefano Belbo dedicandogli tutta la manifestazione e incidendo il suo nome nei trofei che verranno consegnati ai vincitori assoluti. Siamo certi che tutti i piloti, i preparatori, le scuderie e gli appassionati vorranno essere parte dell’evento".

Il Rally sarà valido come prova di chiusura del Crz 1ª Zona di Aci sport e attribuirà i punti decisivi per la qualificazione alla finale nazionale della Coppa rally di zona. Le sei prove speciali (tre diverse da ripetere due volte ciascuna) per un totale di 65 km si disputeranno domenica 5 ottobre 2025, con partenza alle 8 del mattino e arrivo in centro a Santo Stefano Belbo alle 16; subito dopo la premiazione.

Sabato 4 ottobre 2025 sono in programma verifiche e shakedown (2 chilometri circa sulla parte iniziale di una delle prove speciali della gara) ma piloti e, soprattutto, amici di Gil Calleri si ritroveranno venerdì 3 ottobre, alla sera, per celebrare con una cena di benvenuto la passione per le auto da corsa.

La solidarietà sarà è al centro del Rally e della Gil Calleri Cup con il tradizionale affiancamento dell’evento di fine stagione al Trofeo delle Merende giunto al suo 15° anno e alla premiazione finale di Green Tires accogliendo i sindaci dei paesi che nel 2025 hanno ospitato Rally Regione Piemonte e Rally Santo Stefano Belbo.

Tutti i dettagli della corsa verranno diffusi nei prossimi giorni sul sito internet ufficiale della corsa merende.rallyalba.it; la prima data da segnare in agenda è quella del 5 settembre per l’apertura delle iscrizioni attraverso il portale Aci sport.



