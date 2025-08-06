MOTORI/ Podio alla 8 ore di Suzuka per il team REVO/M2 Racing Aprilia del cuneese Enzo Chiapello

Domenica 3 agosto si è disputata la 8 Ore di Suzuka.

Una gara indimenticabile per il team REVO/M2 Racing Aprilia che al suo debutto nella competizione è salito sul 3° gradino del podio Superstock.

Sul mitico circuito la compagine capitanata dal cuneese Enzo Chiapello e dal team manager Michele Bonaldo con la Aprilia RSV4 Factory 1100 49 condotta da Kevin Calia, Simone Saltarelli e Flavio Ferroni è stata realizzata un'impresa storica: primo podio internazionale!

"Siamo saliti sul podio con l'orgoglio di chi ha lavorato giorno e notte per arrivare pronto - le parole di un soddisfatto Enzo Chiapello - un risultato storico costruito con determinazione, sacrificio e un lavoro di squadra eccezionale".

Il trio di piloti tutto-italiano ha portato la RSV4 1100 49 sul terzo gradino del podio Superstock (diciannovesimi assoluti) alle spalle delle BMW M 1000 RR dei Team Étoile e TONE 4413 EVA 02 senza alcuna sbavatura, in una competizione di altissimo livello.

Una gara assolutamente di buon auspicio in vista della finalissima EWC del Bol d’Or in programma il prossimo 20 settembre.



