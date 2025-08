Pallapugno: pubblicato calendario seconda fase della Serie A Banca D'Alba

Pubblicato il calendario della seconda fase della Serie A Banca d’Alba, con playoff, playout e girone salvezza. Saranno assegnati due punti per ogni vittoria, mantenendo quelli acquisiti nella regular season. Le prime due classificate dei playoff andranno direttamente in semifinale, mentre ultime due dei playoff e le prime due dei playout spareggeranno per conquistare gli altri due posti in semifinale, in gara unica sul campo della miglior classificata, con questi abbinamenti: terza playoff-seconda playout; quarta playoff-prima playout. Le ultime due classificate del girone salvezza retrocederanno in Serie B.



SERIE A - Seconda fase - Calendario ufficiale



SERIE A Banca d’Alba Play off - Prima giornata

Venerdì 8 agosto ore 21

a Caraglio: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Marchisio Nocciole Cortemilia

Domenica 10 agosto ore 21

a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Terre del Barolo Albese

Classifica: Marchisio Nocciole Cortemilia 21; Terre del Barolo Albese 18; Alta Langa 17; Acqua San Bernardo Subalcuneo 13.

SERIE A Banca d’Alba Play out - Prima giornata

Venerdì 8 agosto ore 21

a Dolcedo: Imperiese-Nibo Galvanotecnica Monticellese

Sabato 9 agosto ore 21

a Ceva: Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Roero Isolamenti Canalese

Classifica: Imperiese 13; Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 12; Roero Isolamenti Canalese; Nibo Galvanotecnica Monticellese 9.

SERIE A Banca d’Alba Girone salvezza - Prima giornata

Giovedì 7 agosto ore 21

a San Biagio Mondovì: Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio-Pieve di Teco

Sabato 9 agosto ore 21

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Speb

Classifica: Araldica Castagnole Lanze 8; Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio 6; Pieve di Teco e Speb 3.



COPPA ITALIA SERIE A - Semifinali (gara unica)

Marchisio Nocciole Cortemilia-Acqua San Bernardo Subalcuneo 11-4

Terre del Barolo Albese-Alta Langa 3-11

Finale

Venerdì 29 agosto ore 21

a Imperia: Marchisio Nocciole Cortemilia-Alta Langa