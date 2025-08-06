Vigor Cycling in pausa, ma non le giovanissime con ottimi piazzamenti a Ovada

Fine settimana di riposo per le squadre della Vigor Cycling. Nel mese di agosto la società di Claudio e Silvio Mattio ha stabilito di concedere ad atleti e dirigenti una breve e salutare pausa, in vista della conclusione della stagione 2025.

"Nella categoria allievi sono soddisfatto della crescita della squadra e in particolare dell'evoluzione di Luca Gugnino, un atleta nato nella Vigor e che anche il prossimo anno ha scelto di restare a casa nostra debuttando tra gli juniores con la maglia dell'UC Piasco. Note positive anche per Jacopo Galfrè e Tomas Lantermino, ma i miglioramenti sono tangibili in tutto il team. Negli esordienti il rendimento di alcuni ragazzi è risultato condizionato da problemi fisici; sicuramente ha fatto bene Jacopo Altare".

Così analizza l'andamento di questi mesi il direttore sportivo Salvatore Cirlincione che domenica 3 agosto, ha festeggiato il suo 47° compleanno.

La breve sosta per gli allievi potrebbe proseguire anche domenica prossima 10 agosto, non partecipando alla gara di Borgoticino. In tal caso il team riprenderebbe l'attività agonistica fra due settimane insieme agli esordienti. Il ritorno certo di entrambe le squadre è comunque previsto il giorno di Ferragosto a Pieve Vergonte nel novarese. Gli obiettivi futuri degli allievi sono particolarmente ambiziosi.

"Disputeremo le prestigiose Coppa Diddi di Agliana nel pistoiese il 7 settembre e la Coppa d'Oro a Borgo Valsugana in Trentino il 14 settembre, quindi il 6 ottobre sarebbe bello riconquistare la Lugo-San Marino con Luca Gugnino, già vincitore nel 2024".

E' invece ancora presto per conoscere la formazione del prossimo anno. "Stiamo seguendo alcuni ragazzi, dovendo oltretutto sostituire Luca Gugnino e Jacopo Galfrè che gareggeranno nell'UC Piasco, ma è prematuro fare ora scelte definitive, c'è tempo".

Anche gli juniores dell'UC Piasco, la formazione nata dalla sinergia delle due squadre locali Vigor ed Esperia, non hanno gareggiato domenica. Ma in settimana la squadra guidata da Roberto De Filippo aveva centrato l'en plein nella gara serale di Sant'Albano Stura nel cuneese, occupando tutti sei i primi posti della corsa. Successo infatti di Alessandro Micolucci, con ai lati del podio i compagni di squadra Alessandro Viola e Francesco Belmondo, mentre Igor De Rienzo, Filippo Martino e Pietro Pernigotti, rispettivamente quarto, quinto e sesto, hanno arricchito un successo clamoroso.

Infine, alla resa dei conti le uniche a misurarsi agonisticamente domenica scorsa, sono state le gemelle Balbis, impegnate tra le giovanissime nella gara di mountain bike ad Ovada su di un tracciato assai impegnativo. Più che positiva la loro prestazione, concretizzata dal secondo posto di Ambra e dal quarto di Aurora.