Verzuolo, un folto pubblico alla presentazione del libro di Anna Foa “Il suicidio di Israele”

Circa 300 persone hanno partecipato ieri sera, martedì 5 agosto, a Verzuolo all’incontro con l’accademica e scrittrice Anna Foa che ha presentato il suo libro “Il suicidio di Israele”, vincitore del Premio Strega per la sezione saggistica.

All’incontro, promosso dall’Anpi, dagli istituti scolastici e dalle associazioni culturali col patrocinio del Comune di Verzuolo, è intervenuto un folto pubblico non solo dal Saluzzese ma da varie zone della provincia: la sala Arroyto di Palazzo Drago si è rivelata troppo piccola tant’è che l’attiguo cortile era gremito di gente.

A presentare la scrittrice Stefano Bussi dell’Anpi insieme alla presidente Anna Bonetto.

L’incontro, dato il precipitare degli eventi nella Striscia di Gaza, dove la situazione si fa ogni giorno più drammatica, ha assunto un significato di stringente attualità.

Foa ha interloquito con i giornalisti Carlo Giordano e Giampaolo Testa offrendo una panoramica precisa e puntuale sullo stato dell’arte.

Un libro, il suo, che condensa in una novantina di pagine la complessa storia di Israele e l’eterno conflitto che dilania la Palestina dal 1948 e che, dopo i tragici fatti del 7 ottobre 2023, si è ulteriormente accentuato.

In un contesto ogni giorno più drammatico, la scrittrice ha lanciato un messaggio di speranza, senza per altro nascondersi come il percorso di pace sia oltremodo impervio.

“Gli israeliani – ha detto – dovranno trattare con Hamas, colpevole della terribile strage del 7 ottobre e i palestinesi dovranno trattare con chi è colpevole di aver distrutto le loro case e ucciso le loro famiglie. Non possiamo dare per scontato che l’odio lasciato da tutti questi traumi cesserà un giorno. Ma – ha affermato – non ci sono altre strade anche se l’auspicato e indispensabile processo di reale pacificazione, sperando che si eviti un massacro di proporzioni immani, potrà arrivare solo con le successive generazioni”.

In conclusione di serata Anna Bonetto ha dato lettura di ordine del giorno sul tema che è stato consegnato ai rappresentanti di maggioranza e di minoranza del Consiglio comunale di Verzuolo, i quali si sono impegnati a portarlo in approvazione nella prossima seduta.