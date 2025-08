Volley B/M. Errore Federale: stop al calendario del VBC Mondovì

Il calendario ufficiale del VBC Mondovì, diramato appena 7 giorni fa, è stato annullato. La decisione arriva direttamente dalla FIPAV, a seguito di una serie di errori riscontrati nella stesura dei calendari dei campionati.

Il sistema utilizzato dalla Federazione non ha correttamente recepito alcune richieste fondamentali avanzate dalle società, come le alternanze nell’utilizzo del campo di gara e le indisponibilità dovute ad altri eventi.

In alcuni casi, le problematiche non si sono limitate a omissioni, ma si sono trasformate in veri e propri sbagli, compromettendo la regolare pianificazione delle partite. Tra i gironi coinvolti figura il girone A, in cui è inserito il VBC Mondovì: per questo motivo, il calendario è stato ufficialmente annullato.

La FIPAV ha comunicato che nei prossimi giorni verrà pubblicata una versione corretta del calendario, che terrà conto delle esigenze logistiche delle società coinvolte.