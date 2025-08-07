Montagna abbandonata, disastri annunciati

Riceviamo e pubblichiamo:

Egr. Direttore,

nella legge di bilancio per il 2025 si prevede un taglio dei fondi per la prevenzione del dissesto idrogeologico molto consistente, si parla addirittura di 6,5 miliardi (oltre ⅓ di una finanziaria) da qua ai prossimi anni. Questo è, dal nostro punto di vista, un grave errore. Controproducente su tutti i punti di vista.

Un grave danno anche per le valli occitane, che negli ultimi anni sono state ripetutamente colpite da gravi eventi calamitosi (doppia alluvione a Bardonecchia, con morti. tempesta Alex nelle valli cuneesi nel 2020, con tutto quello che ne è conseguito, eventi franosi sul Maddalena a luglio di quest'anno).

Il cambiamento climatico è ormai un dato di fatto, ineludibile. Si può negare? No, è evidente. Si può pensare di contrastarlo? Forse, ma sono misure a lungo termine. Si può provare a conviverci, forse ma dipende da queste decisioni, e se sono scellerate come quella presa in questa finanziaria la strada è lunga e irta di ostacoli.

La cementificazione va fermata, in montagna come in città. Ma è dalle montagne che si può iniziare a prevenire gli eventi catastrofici. Le montagne vanno curate, tenute in ordine, pulite, e questo si può fare solo con i residenti, con l' agricoltura di montagna.

Il taglio dei fondi contro il dissesto idrogeologico rischia di danneggiare questo fondamentale settore. Per questo, noi de l' Assemblada occitana valades, chiediamo il ripristino dei fondi contro il dissesto idrogeologico, o quanto meno una rimodulazione dei fondi a favore dei comuni montani da dove parte il contrasto del dissesto idrogeologico.

In città si può pensare a regole più stringenti per contrastare la cementificazione, ma se la montagna viene abbandonata i disastri saranno sempre più frequenti. Se le numerose tragedie già avvenute non sono servite da monito, ci domandiamo cosa debba accadere ancora per attivarsi sul contrasto al cambiamento climatico partendo dalle montagne, dai residenti in montagna, coloro che conoscono e curano il territorio…

Ci sembra evidente che queste decisioni vengano calate dall' alto, da Roma. Da gente che i territori montani non li conosce, o per meglio dire, li conosce solo in termini turistici o di sfruttamento minerario ma non li considera come fondamentali come per il contrasto del dissesto idrogeologico.

Non ci possiamo fidare di decisioni prese senza consultare i territori e chi li vive. La montagna sia considerata fondamentale per il contrasto al dissesto e vengano dati fondi appropriati agli enti locali perché possano decidere autonomamente le politiche di contrasto.

Assemblada Occitana Valades