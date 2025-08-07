 / Al Direttore

Al Direttore | 07 agosto 2025, 08:49

Strada dei Cannoni: serve equilibrio, non divieti

Il presidente di Enalcaccia Cuneo chiede soluzioni condivise sull’accesso veicolare: “La montagna è di tutti, vietare non unisce ma divide”

Riceviamo e pubblichiamo:

In merito alla recente riapertura della Strada dei cannoni, che da Rossana e Busca giunge sino a Elva, Stroppo e Sampeyre, mi associo al senso dell’incontro svoltosi tra i Presidenti e del Comprensori Alpini Cn 2 e Cn 3 Rinaudo e Uberto con il Sindaco di Busca Donadio, in merito alla percorribilità della citata strada. 

Busca ha deliberato con proprio regolamento di lasciare libera la circolazione fino al Colle della Ciabra. Il Sindaco Donadio, a fronte delle numerose richieste e dell'emergenza sanitaria in corso di Peste suina africana, si è reso disponibile a trovare a breve soluzioni ulteriori d’intesa con gli altri Sindaci coinvolti, per consentire ai cacciatori di raggiungere le zone di caccia, recuperando eventuali cani e capi abbattuti.

Vietare cinque giorni a settimana per tutto l’anno il transito veicolare su una strada pubblica importante, recuperata grazie a finanziamenti pubblici (cioè della collettività), creando categorie tra i fruitori della montagna, non unisce certo ma divide.

 Sperimentare e poi applicare nuove regole con buon senso, trovando un equilibrio tra diverse esigenze (ciclisti e sportivi in genere, escursionisti, fungaioli, cacciatori e semplici escursionisti della domenica) é compito di ogni buon amministratore. 

Enalcaccia PT Cuneo confida in questo. 

Il Presidente, Geom. Pier Paolo Testa

