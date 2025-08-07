Le stelle del New Twirling Bra brillano a Torino: cinque atlete ai Mondiali

Con la cerimonia di apertura delle nazioni di Domenica 3 Agosto, Torino sarà degna e prestigiosa cornice di due eventi di grande valenza ed importanza internazionale: la Nations Cup (4 / 7 agosto) ed il World Technical Baton Twirling Championship (8 / 10 Agosto).

Per l'orgoglio e la soddisfazione dell'inossidabile ed indomito Presidente Rosangela Tibaldi, presenti alle competizioni sportive alcune atlete dell'ASD New Twirling Bra che con la divisa della nazionale rappresenteranno l'Italia.

Per la Nations Cup scenderanno in campo Cristina Marmo ed Emily Hamdi (Duet Junior livello B): per le due azzurre sarà la prima competizione internazionale, un traguardo significativo che premia impegno e crescita fisico/tecnica.

Anche Arianna Gallo e Carlotta Petiti (Artistic Pair livello A) vivranno la seconda esperienza internazionale nella stessa specialità, in una gara certamente di livello superiore.

Nel World Technical Baton Twirling sarà la braidese Francesca Carnevale (Artistic Twirl Senior e Artistic Team) a scenderà in campo gareggiando in due specialità, individuale e di squadra, quest'ultima in collaborazione con le società di Carrù ed Eurogymnica Torino.

Non nuova a competizioni internazionali, sull'atleta braidese son riposte le speranze di medaglia, certi della capacità e dello stato di forma utile a sfidare le atlete di tutto il mondo con tanta grinta e determinazione.

All'Inalpi Arena di Torino ci sarà anche Alessia Luca (Artistic Group): dopo aver conquistato il titolo di Campione Europeo in Spagna, parteciperà anche lei al mondiale nella formazione che vedrà la collaborazione delle società di Sangano, Noto, Oleggio, l'Arcobaleno, Locate e Win Stars.

Alle azzurre "targate Bra", portacolori A.I.D.O. e del "dono" a significare l'importanza della forma fisica ed il rispetto della vita, un caloroso e sentito "in bocca al lupo"