Oncino celebra la 75ª Festa Alpina e rende omaggio al capogruppo Piero Formica

Come di consuetudine, la prima domenica di agosto ad Oncino si è tenuta la tradizionale Festa Alpina, giunta quest’anno alla 75ª edizione.

Nonostante qualche cambiamento nella formula rispetto agli anni passati, lo spirito autentico delle Penne Nere è rimasto invariato, regalando una giornata di forti emozioni, memoria e convivialità.

Anche quest’anno la festa ha saputo unire tradizione, comunità e spirito alpino in una cornice accogliente e ricca di significato.

Domenica 3 agosto, la giornata si è aperta, nel paese della valle Po, in piazza Roma con il ritrovo dei partecipanti, la registrazione dei gagliardetti e la colazione offerta dal Gruppo Alpini di Oncino.

Si è poi tenuta la cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione della corona al monumento ai Caduti, seguita dal saluto ufficiale del capogruppo.

Don Remigio Luciano, parroco di Oncino, ha officiato la messa, molto partecipata e sentita da tutti i presenti.

Momento particolarmente toccante della giornata è stato il conferimento di una targa ricordo a Piero Formica, capogruppo degli Alpini di Oncino, in occasione dei 25 anni di incarico alla guida del sodalizio. Un riconoscimento sentito per il suo impegno costante e la dedizione mostrata in tutti questi anni.

A conclusione della cerimonia religiosa, i festeggiamenti sono proseguiti con il pranzo conviviale in località Bigorie.