Successo per l'estate ragazzi dei Comuni di Bastia Mondovì, Niella Tanaro e Cigliè

Ampia partecipazione all’edizione 2025 dell’Estate Ragazzi organizzata dai Comuni di Bastia Mondovì, Niella Tanaro e Cigliè.

Per la prima volta i tre paesi hanno proposto insieme il progetto che ha coinvolto i ragazzi con diverse attività: a giugno a Niella con le visite al Castello, al mulino e al forno comunitario e a Bastia tra fine luglio e inizio agosto con origami, bocce quadre e letture animate di fiabe.

“Il tutto - dicono dall’amministrazione del Comune di Bastia Mondovì, ente capfila - è stato reso possibile grazie alla sinergia dei tre enti, Pro loco Cigliè, il gruppo Alpini e i volontari di Niella Tanaro: Valter Sciandra, Antonino Macri, Flavio Pettiti, Mauro Benedetto e Simone Tomatis, lo scrittore Paolo Usai, la professoressa Marisa Ricca, l’Associazione Bocce Quadre, Tino Genta, Cristina Rocca, le animatrici della Valdocco e il Banda Musicale “I Giovani di Farigliano” che ha portato musicale e allegria.

Un grazie particolare è rivolto alle referenti del progetto Michela Garra, Manuela Rozio e Iose Vivalda".