Trinità annuncia la nuova pista pedo-ciclabile verso Molini

Nell’ambito dell’ultimo Consiglio Comunale svoltosi lo scorso 28 luglio a Trinità, l’amministrazione, guidata dalla sindaca Ernesta Zucco, ha approvato gli equilibri di bilancio, punto che ha però registrato l’astensione delle minoranze.

Durante la seduta si è portato in evidenza la pista pedo- ciclabile, tanto sospirata dai residenti, che da Trinità condurrà sino alla frazione Molini.

L’opera è stata resa possibile grazie a un contributo a fondo perduto di 170mila euro (attraverso l’attribuzione di fondi europei assegnati alla Regione Piemonte per i comuni appartenenti all’area territoriale omogenea Monregalese) e di 175mila con un avanzo di amministrazione comunale.

“È un’opera che da anni era da attuare per la sicurezza dei cittadini in transito dalla frazione, che a breve sarà realizzata”, specifica soddisfatta la prima cittadina Zucco.