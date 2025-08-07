 / Attualità

Attualità | 07 agosto 2025, 15:51

Trinità annuncia la nuova pista pedo-ciclabile verso Molini

L'opera tanto attesa dai residenti sarà possibile grazie ad un contributo della Regione e di un avanzo amministrativo

La sindaca Zucco: "Un'opera attesa da anni"

Nell’ambito dell’ultimo Consiglio Comunale svoltosi lo scorso 28 luglio a Trinità, l’amministrazione, guidata dalla sindaca Ernesta Zucco, ha approvato gli equilibri di bilancio, punto che ha però registrato l’astensione delle minoranze. 

Durante la seduta si è portato in evidenza la pista pedo- ciclabile, tanto sospirata dai residenti, che da Trinità condurrà sino alla frazione Molini.

L’opera è stata resa possibile grazie a un contributo a fondo perduto di 170mila euro (attraverso l’attribuzione di fondi europei assegnati alla Regione Piemonte per i comuni appartenenti all’area territoriale omogenea Monregalese) e di 175mila con un avanzo di amministrazione comunale

È un’opera che da anni era da attuare per la sicurezza dei cittadini in transito dalla frazione, che a breve sarà realizzata”, specifica soddisfatta la prima cittadina Zucco.

Cristiano Sabre

