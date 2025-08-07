Tour europei di poker 2025: calendario completo dei prossimi eventi

Come tutti gli appassionati di poker sanno bene, il calendario dei grandi eventi, nazionali e internazionali, non conosce sosta. Dopo una primavera e un’estate ricca di tornei, infatti, ci si prepara per un’altra tornata di appuntamenti imperdibili.

Non solo poker online, dunque, ma anche eventi in giro per l’Europa. Tra tutti, spicca per ordine di programmazione l’EPT Barcelona, che avrà luogo dal 18 al 31 agosto 2025 al Casino Barcelona. Questo evento, che da oltre due decenni rappresenta una delle mete più prestigiose del circuito, offrirà ai partecipanti un contesto organizzativo collaudato, con tavoli di alto profilo e un’ampia gamma di tornei. Si parte con l’Open, fissato dal 18 al 24 agosto con buy-in di 1.100 euro, per poi entrare nel vivo con il Main Event EPT da 5.300 euro, in scena dal 24 al 31 agosto. Barcellona non è solo una delle città più visitate d’Europa, ma si conferma anche un punto fermo per i grandi eventi pokeristici, grazie alla qualità dell’accoglienza e alla notorietà dei partecipanti.

A settembre sarà la volta dell’Italian Poker Open (IPO) a Nova Gorica, in Slovenia. Il torneo si terrà dal 10 al 15 settembre nella storica sede del Casinò Perla, con una struttura che prevede cinque flight iniziali più un ulteriore flight SPEED il 14 settembre. Il buy-in è fissato a 550 euro, mentre il montepremi garantito ammonta a 500.000 euro. I partecipanti partiranno con uno stack iniziale di 40.000 gettoni e si misureranno con livelli di gioco progressivamente più lunghi, dai 25 ai 75 minuti. Sono previsti anche satelliti e side events, come da tradizione per una tappa ormai consolidata nel panorama del poker europeo.

Entrando nel vivo dell’autunno l’attenzione si sposterà a Malta, per l’attesissimo EPT Malta, in programma dall’1 al 12 ottobre 2025 presso l’InterContinental di St Julian’s. Si tratta di un ritorno dopo nove anni di assenza per una tappa che negli anni passati aveva saputo distinguersi per qualità organizzativa e interesse mediatico. L’isola rappresenta da tempo una delle mete di riferimento per il poker europeo, grazie anche alla presenza di una comunità pokeristica internazionale molto attiva. Il programma dettagliato dei tornei sarà annunciato a breve, ma si prevede una partecipazione consistente di giocatori professionisti e appassionati provenienti da tutto il continente.

Infine, a dicembre, l’European Poker Tour chiuderà l’anno con l’immancabile tappa di Praga, dal 3 al 14 dicembre 2025. La capitale ceca, già nota per la sua bellezza, ospiterà l’Open Main Event dal 3 all’8 dicembre, seguito dal Main Event EPT dall’8 al 14 dicembre. L’evento, che si svolgerà come di consueto all’Hilton Hotel, è diventato nel tempo uno dei momenti clou della stagione pokeristica invernale, attirando numerosi giocatori di alto livello. Praga continua a offrire un ambiente logisticamente favorevole e culturalmente suggestivo, risultando una delle location preferite per concludere l’anno.

Dopo tanti eventi conclusi, insomma, il circuito di poker europeo è pronto a offrire ancora una sequenza di appuntamenti attesi e ben consolidati che promettono di confermare l’interesse costante per questa disciplina competitiva, nel rispetto delle normative locali e con una crescente attenzione agli standard organizzativi.

















