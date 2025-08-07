Due arti, un’unica emozione: The Lovers

‘The Lovers’ rappresenta la sintesi perfetta di due forme d’arte uniche: la progettazione ingegnerizzata e su misura di FLY IN e il linguaggio grafico inconfondibile della street art di Millo. La spettacolare installazione gonfiabile domina da alcune settimane un tratto del Lungotevere, a Roma, a due passi dalla maestosità millenaria di Castel Sant’Angelo.

Un dialogo tra memoria eterna e arte contemporanea che suscita lo stupore di romani e turisti e che è iniziato nell’autunno 2024 nei laboratori di FLY IN, a Bene Vagienna (Cuneo), dove l’opera è stata progettata e realizzata sui disegni firmati Millo. È qui che per nove mesi si è lavorato a trasformare in un’opera tridimensionale il tratto lineare dell’artista. Lo street artist italiano è noto infatti in tutto il mondo per il particolare stile grafico e narrativo - soprattutto black&white - racchiuso in iconici personaggi giganti, immersi nell’ambiente urbano.

“Si è trattato di dare forma ad una visione, a una sfida, a un desiderio” racconta Mauro Oggero, fondatore e coordinatore di tutte le attività di FLY IN. La visione è presto detta: “Rendere semplice l’impossibile, continuando a spingere i confini dell’arte gonfiabile come mezzo espressivo”. Per settimane si è lavorato a continui aggiustamenti sui dettagli per realizzare in modo preciso i tratti identificativi dei personaggi di Millo: capelli, mani, unghie. Decine di modelli e revisioni per restare fedeli all’opera dell’artista. Il risultato è una simbiosi visiva che non lascia dubbi.

La sfida è tutta contenuta nei numeri. ‘The Lovers’ è un gonfiabile monumentale lungo 18 metri e alto oltre 7. Ha richiesto decine e decine di ore di progettazione 3D. È composto da 1.084 pezzi. Di questi, 824 sono pezzi unici. Un lavoro di cucitura enorme portato a termine dalle sarte di FLY IN. Per assemblare i pezzi si sono infatti resi necessari 3.027 metri di cucitura e sono stato utilizzati 7.200 metri di filo. Nonostante la complessità ingegneristica, la realizzazione è di alta qualità artigianale e sartoriale. E non è tutto. ‘The Lovers’ non ha ancoraggio esterno. L’intero ancoraggio è distribuito all’interno. Per garantire la sua resistenza strutturale sono state distribuite zavorre per 60 quintali.

Ma ‘The Lovers’ è anche l’espressione di un desiderio. Quello di Millo. “The Lovers è la prima inflatable installation della mia carriera. Da tempo sognavo di trasformare i miei disegni in un’opera tridimensionale. Ma non era scontato riuscirci”. L’incontro Millo-FLY IN lo ha reso possibile. Ha reso possibile superare anche naturali diffidenze. Spiega Millo: “Si è trattato di affidare la mia opera artistica a terzi, di capire passo dopo passo come una struttura gonfiabile poteva rendere tridimensionali i miei personaggi che si esprimono nei murales, mantenendo intatta la loro identità. Si è trattato di costruire uno stretto rapporto di fiducia e collaborazione con tutto il team di FLY IN. Ne è valsa la pena. Il risultato è pura bellezza e magia”.

E poi un invito: “Andate a dire ‘Ciao’ a The Lovers. Saranno lì, sul Lungotevere. Chiusi in un abbraccio. Distesi insieme nella magia di un attimo fugace pensato per durare tutta l’estate”. L’anima concettale di ‘The Lovers’ è tutta infatti contenuta nella lettura al contrario della parola Roma: Amor. Di qui la volontà dello street artist di dare forma artistica - e tridimensionale - a quell’Amore.

Anche con ‘The Lovers’ FLY IN è rimasta coerente alla sua filosofia: tailor made e sostenibile. Ogni progetto rimane unico, artigianale, costruito sulle esigenze del cliente. Non c’è un modello standard. Dalla grande installazione artistica al gonfiabile pubblicitario, si studia il progetto e si calcolano tutte le variabili, garantendo affidabilità, sicurezza e durata nel tempo. E utilizzando tecniche di produzione a basso impatto ambientale.

FLY IN è sinonimo di innovazione tecnologica, sostenibilità e maestria artigianale.

Guarda le foto del progetto CLICCA QUI

Produzione tecnica e realizzazione: FLY IN

Artista: MILLO

Evento: TrasteverEstate 2025 Roma

Foto credits: marcodivincenzo.studio

Link foto https://we.tl/t-Chd7o65ox6

Bene Vagienna, 06.08.2025

Per informazioni: Mauro Oggero - FLY IN - 3482690942