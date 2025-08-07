I Protagonisti dell’EXPO della Sostenibilità 2025: Autoleone2

Oggi più che mai, la mobilità rappresenta un tema cruciale nel dibattito sulla sostenibilità. Ogni giorno milioni di persone si spostano per motivi di lavoro, studio o tempo libero, utilizzando mezzi di trasporto pubblici o privati. Questa esigenza quotidiana, però, comporta anche un impatto ambientale significativo, spesso trascurato nella scelta del mezzo di trasporto più rapido, comodo o economico.

L’Expo della Sostenibilità ha voluto affrontare anche questo aspetto cruciale del vivere sostenibile, ospitando aziende e realtà impegnate in prima linea nel promuovere modelli di mobilità più consapevoli. Tra queste, la concessionaria Autoleone2 si è distinta per il suo contributo concreto e costante in favore dell’ambiente.

Presente per il secondo anno consecutivo alla manifestazione, Autoleone2 ha confermato il proprio impegno verso un modello di sviluppo responsabile, partecipando con entusiasmo alle attività dell’evento e condividendo le proprie buone pratiche con il pubblico.

Ma in che modo una concessionaria può essere davvero sostenibile?

Autoleone2, dal 2024 ha intrapreso un percorso strategico con la formazione e certificazione di un sustainability manager riconosciuto a livello nazionale. Una scelta che ha portato all’implementazione di strumenti ESG e favorendo logiche di tracciabilità e responsabilità ambientale. In collaborazione con Volkswagen, l’azienda ha ottenuto una certificazione premiale di bronzo, per i risultati ottenuti nella riduzione degli impatti e nel monitoraggio delle proprie prestazioni ambientali.

Autoleone2 è inoltre tra le 48 imprese selezionate dalla Camera di Commercio e Unioncamere di Cuneo per un progetto pilota dedicato al bilancio di sostenibilità. Questo percorso ha permesso l’adozione di software avanzati e favorito una gestione più consapevole in ottica green.

La presenza all’EXPO della Sostenibilità è stata anche occasione per condividere buone pratiche già attive nella quotidianità aziendale: il monitoraggio di rifiuti e sprechi, l’uso di carta riciclata nei processi contrattuali, la sostituzione delle lampadine con LED a basso consumo, e l’adozione di veicoli ibridi per la mobilità del personale commerciale.

Anche per Autoleone2, l’EXPO della Sostenibilità rappresenta un’occasione di scambio e crescita, dove il confronto tra imprese, territori e cittadini alimenta una cultura del cambiamento concreta e partecipata. Un format che evolve, coinvolge e continua a ispirare.

Il contributo di Autoleone2 all’Expo della Sostenibilità si è rivelato fondamentale: la presenza all’ingresso principale con una selezione dei più innovativi modelli elettrici e ibridi ha rappresentato un segnale forte, capace di lanciare un messaggio chiaro e immediato sulla necessità di promuovere una mobilità davvero sostenibile. Una partecipazione che ha saputo unire visione, concretezza e responsabilità.