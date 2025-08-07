Turismo, Sacchetto (FdI): "Approvato il mio Odg per sostenere il destination wedding tourism"

Nell’ambito dell’approvazione dell’assestamento di bilancio in Consiglio Regionale è stato espresso voto favorevole all’Ordine del Giorno avente ad oggetto “Applicazione della Legge Regionale 15/2024 Promozione e valorizzazione del wedding in Piemonte e del relativo settore”.

Il Destination Wedding Tourism genera un importante indotto in tutto il territorio regionale, il Piemonte è ormai una meta internazionale per questo tipo di turismo.

“Nelle scorse settimane abbiamo audito Federmep, l’Associazione del settore, nella Terza Commissione da me presieduta – sottolinea il primo firmatario dell’Odg e Presidente della Commissione Turismo Claudio Sacchetto – dove veniva sottolineata la necessità di dare piena attuazione della Legge Regionale in materia, la 15/2024, che senza il Regolamento attuativo non può essere pienamente applicata e non possono essere stanziate le risorse previste di 80.000,00 euro all’anno per la promozione del Piemonte del wedding. Da qui la proposta di questo documento che impegna la Giunta regionale ad emanare il regolamento entro 90 giorni da oggi dando piena attuazione alla Legge”.

La Regione Piemonte genera un'offerta turistica a più livelli e in modo trasversale che interessa un pubblico variegato ed eterogeneo di clienti, il territorio piemontese spazia dall'offerta gastronomica all'offerta enologica, dalle bellezze paesaggistiche alle ricchezze architettoniche e culturali, la presenza delle coppie straniere rappresenta oltre l’80% degli eventi, anche italiani che provengono da altre regione rappresentano una voce importante di micro wedding tourism.

“Secondo esperti del settore l’industria del wedding incide con notevoli benefici sulla filiera del comparto turistico ampliando le occasioni di scelta di un viaggio in Piemonte ed in Italia nonché la notorietà dell’immagine del brand. Altre Regioni italiane hanno investito in questo settore negli ultimi anni con ottimi risultati”, conclude Sacchetto.

Il Consiglio regionale del Piemonte, con l’approvazione dell’Ordine del Giorno impegna la Giunta regionale a a procedere entro 90 giorni all’approvazione dei regolamenti attuativi della Legge Regionale 15/2024 per permettere la piena applicabilità della norma ed i relativi benefici sul settore.



