Ad Alba si rilancia il collegamento viario verso Cantina Roddi. L'Amministrazione: “Lo valuteremo nello studio sui flussi”

Una viabilità più scorrevole, meno traffico tra corso Europa e corso Barolo, un possibile sbocco verso la zona di Cantina Roddi. È questa l’idea rilanciata in Consiglio comunale dal consigliere di maggioranza Mario Marano, che ha chiesto di valutare il completamento del collegamento viario che, dal quartiere San Cassiano, potrebbe raggiungere la frazione al confine nord del territorio comunale.

“È una proposta che porto avanti dal 2009”, ha spiegato Marano. “La rotonda di corso Barolo è spesso congestionata. Se si riuscisse a proseguire l’attuale tracciato in direzione Cantina Roddi, la città ne trarrebbe beneficio in termini di fluidità e sicurezza”.

Il riferimento è a un possibile prolungamento infrastrutturale oltre l’intervento già previsto con la variante parziale, che riguarda l’area tra l’asilo nido di corso Europa e la rotonda della Vigna. Marano propone di guardare oltre quel tratto, completando un asse viario che raggiunga anche la zona industriale della Dimar, fino all’innesto con la provinciale per Roddi.

A rispondere è stato l’assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio, che non ha escluso l’ipotesi: “I problemi di traffico sono noti a tutti. Per affrontarli servono visione e pianificazione: per questo abbiamo incaricato un gruppo di tecnici esterni di realizzare uno studio completo sui flussi di mobilità”.

Secondo Fenocchio, sarà fondamentale il passaggio della variante strutturale al Piano regolatore, che fornirà il quadro per decidere: “Non ci saranno preclusioni su nuove direttrici, compreso il tracciato proposto da Marano. Saranno i dati dello studio e le valutazioni tecniche a dirci se e quanto potrà essere utile alla città”