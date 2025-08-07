Atletica Saluzzo protagonista nel weekend: Rostan trionfa a Malonno, Chiavazza quinta a Prali

Weekend di soddisfazioni per l'Atletica Saluzzo nelle competizioni di corsa in montagna. Andrea Rostan ha conquistato un importante successo al PizTriVertical di Malonno, prestigiosa gara di skyrunning nella specialità Vertical Kilometer. Sul percorso di 3,5 km con 1000 metri di dislivello positivo, che dalla frazione Moscio (820m) sale fino alla Malga Campel (1820m), l'atleta saluzzese ha dominato la competizione fermando il cronometro a 33'36", nonostante le difficili condizioni meteorologiche.
[L'atelta Irma Chiavazza]
Il giorno successivo, domenica 3 agosto, è arrivato un ottimo risultato anche dalla Val Germanasca, dove Irma Chiavazza ha conquistato il quinto posto assoluto nella categoria femminile alla marcia alpina rifugio lago verde di Prali.