07 agosto 2025

Calcio B/F. Freedom FC Women: Matilda Johansson è il nuovo portiere biancoblu

Classe 2001, talento svedese con esperienza negli USA: premiata come miglior portiere della Continental Athletic Conference nel 2023

Matilda Johansson

La Freedom FC Women ufficializza l’arrivo di Matilda Johansson, portiere svedese originaria di Landvetter e cresciuta calcisticamente nel Goteborg. Dopo il trasferimento negli Stati Uniti per studiare al Georgia Gwinnett College, Johansson ha brillato con i Grizzlies, conquistando per due stagioni consecutive un posto nella top 11 della conference e il titolo di miglior portiere nel 2023.

Già al lavoro sotto la guida di mister Vincenzo De Martino a Roccavione, Matilda va a completare il reparto portieri della squadra, affiancando Ithaisa Viñoly e Francesca Morini. Un innesto di qualità internazionale per la Freedom FC Women, pronta a difendere i propri colori con ambizione e solidità tra i pali.

redazione

