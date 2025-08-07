Chiusa di Pesio ha ospitato il Memorial Alessandro Bono

Sabato 2 agosto 2025 i soci della Sezione UNVS Luigi Pellin di Cuneo si sono ritrovati alla Certosa di Pesio, per ricordare Alessandro Bono, che il primo di gennaio è “andato avanti”.

In sinergia ed amicizia, insieme alle Sezioni ANA di Cuneo e Mondovì ed ai gruppi ANA di Chiusa Pesio ed Alta Valle Pesio ed in collaborazione con l’ASD Pam Mondovì - Chiusa Pesio, è stata organizzata una manifestazione sportiva non agonistica di corsa - camminata fra i boschi, valida come 2° Trofeo Divisione Alpina Cuneense e 1° Memorial Alessandro Bono.

Dopo l’alzabandiera e le foto di rito, ha preso il via la marcia non competitiva, seguita dopo qualche minuto dai partecipanti alla corsa.

Tra camminatori e corridori, le iscrizioni hanno raggiunto la quota di 130 partecipanti, con un buon numero di Veterani e simpatizzanti, a dimostrazione di quanto sia sentito il ricordo di Sandro.

I singoli corridori sono stati direttamente premiati all’arrivo con una medaglia, mentre l’associazione Relife ha omaggiato ai partecipanti della camminata un gadget in ricordo di Alessandro Bono, che fu socio Relife ed assiduo partecipante alle camminate del respiro…!

Al termine della competizione, prima di passare alle premiazioni per i discorsi ufficiali, il Presidente UNVS Cuneo Giovanni Aime ha fatto una commossa commemorazione di Bono, alla quale si è unita la figlia di Alessandro, Erika, che ha voluto ringraziare tutti per la partecipazione, ricordando come il padre amasse molto proprio l’alta Valle Pesio per le sue giornate all’aria aperta, le passeggiate e la pesca nel torrente.

Ancora saluti e ringraziamenti da parte dei dirigenti delle sezioni ANA, il saluto del Rettore della Certosa di Pesio ed infine la premiazione, effettuata dalle sorelle Bono.

Il Trofeo Divisione Alpina è stato vinto dal Gruppo Sportivo Alpino-Sezione ANA Mondovì, mentre il Trofeo Memorial Alessandro Bono è stato assegnato al GSA-Sezione ANA Cuneo. Altri quattro premi speciali sono stati consegnati all’Alpino più anziano ed al più giovane, alla prima donna classificata ed alla nipote di Bono.

La cerimonia dell’ammaina bandiera ha concluso la manifestazione poi, per chi lo voleva, vi è stata la possibilità di usufruire di un’ottima polentata, organizzata dagli Alpini, nell’area verde di Chiusa di Pesio.