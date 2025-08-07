MOTOCICLISMO / Stefano Leone terzo nel campionato europeo di velocità in salita

Luckendorf (Germania) 2-3 agosto. Il campionato europeo di velocità in salita, si è concluso con l'ultima gara, disputata a Luckendorf, in Germania.

Quella tedesca è la trasferta più lontana che ha affrontato il saviglianese Stefano Leone, portacolori del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo, che ha affrontato un viaggio lungo 1.300 chilometri, durato ben sedici ore, per giungere sul posto.

Quello di Luckendorf è un percorso molto veloce, ma in questa occasione è stato accompagnato da avverse condizioni meteo, con piogge forti dal venerdì alla domenica mattina, temperature basse e molto fango nel paddock.

Stefano Leone impegnato nella categoria 300 Supersport, essendosi piazzato in terza posizione nella gara, ha concluso il campionato europeo sul terzo gradino del podio.

Il saviglianese non ha corso nella Supermoto, altra categoria in cui gareggiava normalmente, che lo ha visto comunque terminare il campionato in quarta posizione.

"La gara è andata bene - ha riferito Stefano Leone -, sono riuscito a finire la gara in terza posizione, concludendo il campionato della classe 300 Supersport

nella stessa posizione. Al sabato, a causa della pioggia, sono state effettuate solamente due delle tre manche in programma.



Il finale di campionato si è rilevato molto avvelenato, a causa di reclami tecnici che hanno coinvolto i primi 2 classificati, che poi non si sono concretizzati, permettendo così l’effettuazione della premiazione.

Ci tenevo a ringraziare per primo mia moglie Sabrina, che mi ha accompagnato in tutte le gare, il mio responsabile di lavoro, il dott. Filippo Davide Scicolone e tutti i miei colleghi, che si prestano per coprire i turni lavorativi, il Moto Club Bisalta Drivers Cuneo (in particolare l'addetto stampa Dario Malabocchia), il Testoni Racing Team e le officine di Savigliano: Daniele e Tesio ed Epc Moto".