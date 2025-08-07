Il Caffè letterario di Bra al mare con "Non proprio un colpo di fulmine" di Meghan Quinn





Non tutte le storie d’amore filano lisce dall’inizio alla fine. Ce lo insegnano Lottie e Huxley, i protagonisti del libro “Non proprio un colpo di fulmine” di Meghan Quinn (Always Publishing).

Loro due si scontrano, letteralmente, nelle strade glamour di Beverly Hills, lei disperata e lui furioso.

Lottie è sconvolta dopo che Angela, la sua migliore amica, l’ha licenziata in tronco pur di non darle l’aumento che da mesi aspettava. Stipendio che le avrebbe permesso di lasciare la casa dei genitori e andare a vivere da sola. Ora si ritrova senza denaro e con un debito universitario da dover pagare in fretta. Il tutto a pochi mesi dalla rimpatriata con i compagni del liceo: un disastro su tutta la linea.

E Huxley? Anche lui è nei guai. Agente immobiliare di grido, ha bisogno di un’ultima acquisizione per consolidare l’impero costruito con i suoi fratelli… eppure, l’affare continua a sfuggirgli, perché il suo cliente, Dave, sente il bisogno di trovare con lui una connessione a livello umano per vendere le sue proprietà. E Huxley… beh, lui è uno squalo senza scrupoli. Quindi, si è inventato su due piedi una fidanzata incinta, per fingere di avere qualcosa in comune con Dave. Peccato che adesso lui voglia organizzare un’uscita a quattro.

Un po’ disperati Lottie e Huxley finiscono per sfogarsi sulle loro sfortune davanti a un piatto di nachos, quando li colpisce il colpo di… genio: fare come in Pretty Woman. Huxley propone a Lottie di essere la sua Vivian e impersonare una fidanzata incinta, Lottie in cambio avrà una gustosa vendetta su Angela e soldi per ripagare il debito universitario.

Tutto bene, dunque? Niente affatto. Coinvolti in una serie di imbarazzanti corsi prenatali, ridicoli appuntamenti a quattro e con il rischio di essere scoperti, sembra che Lottie e Huxley si siano lanciati in un’impresa impossibile. Ma innamorarsi davvero l’uno dell’altra? Quello sì che sarebbe un bello sbaglio, enorme!

Non vi svelo il finale, perché il libro lo dovete leggere: è fresco, divertente, romantico e dolce. Ma i pregi non finiscono qui. Ci sono dialoghi frizzanti; un ventaglio di personaggi che danno vivacità alla trama; c’è un cambiamento nei due protagonisti che li fa comunque restare loro stessi; e quel giusto tocco di passione che beh… Fa caldo o lo sento io?