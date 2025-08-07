Il Monviso ruota con la Terra: il nuovo timelapse mozzafiato di Valerio Minato [VIDEO]

Il Monviso, maestoso e immobile, sembra danzare lentamente sotto il cielo stellato. È l’effetto ipnotico dell’ultimo lavoro di Valerio Minato, fotografo piemontese originario del Biellese, noto per le sue spettacolari immagini naturalistiche e urbane.

Con un nuovo timelapse realizzato nella notte tra il 30 e il 31 luglio in alta Valle Po, Minato è riuscito per la seconda volta a raccontare in modo visivo ed emozionante la rotazione della Terra, sfruttando 900 scatti consecutivi.

Nonostante condizioni meteo tutt'altro che favorevoli, Minato non si è arreso: "Le previsioni erano buone, ma al mio arrivo ero totalmente immerso nelle nuvole. Non vedevo nulla oltre i 5 metri… ma ci ho provato lo stesso. E quando ormai le speranze sembravano svanire… la magia".

Il risultato è un video breve ma di grande impatto, in cui il Monviso – conosciuto come “Re di pietra” per la sua imponenza, sembra ruotare lentamente sul proprio asse, sospeso in un cielo punteggiato di stelle.

IL VIDEO DI VALERIO MINATO QUI SOTTO: