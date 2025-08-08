Asti-Cuneo: Bergesio (Lega), “Posa viadotto su SP 7. Obiettivo l'apertura entro fine anno”

“L'impegno e la dedizione dei lavoratori stanno portando a risultati concreti per il completamento dell'autostrada A33 Asti-Cuneo. Questa notte sono passato a salutare e ringraziare le maestranze che stanno montando il viadotto dell'ultimo tratto”.



Lo afferma il senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega), che questa notte ha fatto visita al cantiere dell’autostrada Asti-Cuneo, mentre era in corso la posa dell’ultima campata del viadotto sulla Strada Provinciale 7, commentando l'avanzamento dei lavori sulla A33 ed esprimendo la sua soddisfazione: “Abbiamo lavorato per sbloccare un’opera che era ferma e pareva senza futuro, ed oggi, anche in questo caso, ci avviamo verso il traguardo atteso da tempo dal territorio”.



Il senatore sottolinea l'importanza del lavoro svolto nelle ultime settimane, in particolare per le operazioni che interessano il tratto di Verduno: “Grazie all'impegno e al lavoro della ditta, della società autostradale e all’attenzione del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, la speranza è di poter transitare su questa arteria che il nostro territorio attende da oltre trent'anni entro la fine dell'anno”.



La scorsa notte si è svolta la posa della campata del nuovo viadotto sulla Provinciale 7, un passaggio operativo complesso ma cruciale per il completamento di una delle infrastrutture più attese del territorio. Da giovedì 7 agosto, infatti, sono iniziati i lavori notturni per il varo del sovrappasso che a Verduno scavalca la Provinciale.

Per consentire l'intervento, è stata necessaria la chiusura notturna del tratto tra il ponte sul Tanaro a Pollenzo e la rotatoria per l’ospedale di Verduno. Le operazioni si svolgeranno fino a mercoledì 13 agosto, dalle 21 alle 6 del mattino successivo. Il traffico viene deviato e, in ogni momento, è garantito il passaggio dei mezzi di emergenza. A settembre verranno ultimate le lavorazioni sulla carreggiata in direzione Asti con la posa delle ultime due campate mancanti, in tratti non interessati dal traffico veicolare.

“Questo momento rappresenta un passo cruciale in vista del completamento dell’autostrada a fine anno”, commenta il senatore Bergesio.



“L'autostrada Asti-Cuneo - continua il parlamentare, vicepresidente Commissione Attività produttive del Senato – è infrastruttura moderna e al contempo rispettosa del territorio, che alleggerisce centri abitati e strade panoramiche di Astigiano e Cuneese dal traffico pesante”.



“L’autostrada Asti-Cuneo è simbolo della nuova impostazione voluta da questo Governo, che alle polemiche preferisce i fatti, nonostante le mille difficoltà. Ringrazio tutti coloro che, con professionalità e impegno, stanno lavorando per portare a termine un'infrastruttura fondamentale per il Piemonte”, conclude il senatore Bergesio.