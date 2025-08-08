Chiara Tavella vince il Premio Olmo da parte del Comune di Savigliano con lo studio su Santarosa

Chiara Tavella si è aggiudicata il Premio ‘Antonino Olmo’, assegnato lunedì 28 luglio in apertura della seduta del Consiglio comunale di Savigliano, con lo studio ‘Confessioni 1815-1817’, che raccoglie e valorizza gli scritti di Santorre di Santarosa.

La giuria, composta dall’assessore alla Cultura Roberto Giorsino, dalla direttrice del Museo e dell’Archivio storico Silvia Olivero, dai consiglieri Matteo Bertola e Giulio Ambroggio, dal membro esterno Anna Maria Balansino e dal canonico Giovanni Maurilio Rayna, ha scelto il lavoro della Tavella per il suo “contributo alla conoscenza della produzione letteraria di uno dei più illustri cittadini di Savigliano”.

Nelle motivazioni lette in aula dall’assessore Giorsino si è sottolineato come: “la ricerca offra un’importante valorizzazione sia della figura di Santa Rosa, sia del patrimonio documentario conservato nell’Archivio Santa Rosa dell’ex chiesa di Sant’Agostino”.

“Questo lavoro parla di un eroe saviglianese, dei suoi luoghi e di un patrimonio culturale che merita di essere riscoperto – ha dichiarato Tavella –. Santarosa non è una figura di provincia ma ha segnato la storia».

La cerimonia di premiazione è avvenuta alla presenza delle autorità comunali e il sindaco Antonello Portera con il presidente del Consiglio Comunale Piergiorgio Rubiolo hanno conferito il premio alla vincitrice.

Silvia Olivero direttrice del Museo Olmo e dell’archivio storico, ha invitato i cittadini a visitare la mostra ‘Io Santorre’, allestita al Museo civico.

L’intero Consiglio ha espresso i propri complimenti a Chiara Tavella, consegnandole l’attestato ufficiale del premio.