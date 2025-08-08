Contributo per Centri Estivi 2025 a Chiusa di Pesio

L’Amministrazione comunale di Chiusa di Pesio ha attivato un sostegno economico per le famiglie residenti, finalizzato all’iscrizione di bambini e ragazzi ai centri estivi organizzati nell’estate 2025, sia nel territorio comunale che in altri Comuni. Il contributo è rivolto ai nuclei familiari con figli tra i 3 e i 13 anni, esteso fino ai 17 anni in caso di disabilità certificata, che abbiano partecipato ad attività educative, ricreative, ludiche o sportive nel periodo estivo e sostenuto una spesa documentata.

Le domande devono essere presentate entro il 31 ottobre attraverso il Portale del Contribuente o lo Sportello Online, accedendo con SPID o CIE. La compilazione è a cura di un genitore o di chi ne fa le veci.

Per accedere al contributo è necessario allegare: Ricevute di pagamento rilasciate dagli organizzatori dei centri estivi o estate ragazzi, ISEE in corso di validità, Certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/92 (se presente).

Il contributo sarà calcolato in percentuale sulla spesa sostenuta, secondo le seguenti fasce: ISEE fino a € 15.000: 50%, ISEE da € 15.001 a € 25.000: 40%, In presenza di certificazione legge 104/92: 50%

La graduatoria degli aventi diritto sarà definita dopo la scadenza del termine di presentazione, tenendo conto delle risorse disponibili e fino a esaurimento dei fondi.