Domenica "Le Notti del Vino" ad Alba: "Una prima volta che celebra la festa patronale e i produttori della città"

Una prima volta che coincide con i festeggiamenti patronali della Città di Alba, nel giorno di San Lorenzo che quest’anno cade di domenica. Domenica 10 agosto, dalle 19 alle 22.30, via Cavour e piazza Risorgimento ospiteranno Le Notti del Vino, evento promosso dall’Associazione Nazionale Città del Vino e organizzato dal Comune di Alba in collaborazione con Go Wine di Massimo Corrado e l’Associazione Cantine di Alba, presieduta da Roberto Abellonio.

Saranno una decina le cantine presenti, alcune con i produttori stessi pronti a raccontare e far degustare i propri vini, altre con etichette proposte nei banchi enoteca. Un’occasione per valorizzare le produzioni locali nel cuore del centro storico, in un contesto di festa e convivialità.

L’assessore al Commercio e Agricoltura Roberto Cavallo sottolinea: “Sono contento che ci sia una prima volta, perché Alba è capitale di uno dei più importanti distretti vinicoli al mondo, tanto da ospitare una delle più vecchie scuole enologiche esistenti. Dobbiamo migliorare la percezione di essere in un territorio vinicolo e valorizzare i produttori albesi. Credo che occorra anche riprendere la stessa Alba Doc, che iniziò l’iter proprio quando ricoprii la carica di assessore nel 1997 su proposta dell’allora consigliere Alberto Cirio, con un giovanissimo Mario Sandri”.

Il programma tra vino e festa patronale

La giornata inizierà alle 17 con la visita guidata alla mostra di Pinot Gallizio al Museo Eusebio, seguita alle 18 dalla Santa Messa in Duomo. Alle 19 via Cavour diventerà un percorso di degustazione con le cantine albesi, mentre piazza Risorgimento ospiterà il borgo di San Lorenzo con street food, musica dal vivo e spettacoli. Dalle 21, sfilata ed esibizioni degli sbandieratori, quindi alle 23 brindisi conclusivo con Moscato d’Asti offerto dalla Città di Alba. Le altre iniziative in programma.

La degustazione sarà in forma libera, con calice e taschina su cauzione, al costo di 10 euro a persona. I visitatori potranno scegliere tra le diverse etichette proposte e dialogare con i produttori, vivendo un’esperienza che unisce il piacere del vino alla scoperta diretta di chi lo crea. Tutte le informazioni a questo link.